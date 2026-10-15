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Массированная атака дронов на Кропивницкий: количество погибших возросло
Еще шесть человек получили ранения, пять из них госпитализированы.
В Кропивницком в результате массированной атаки российских ударных беспилотников погибли три человека.
Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
По его словам, количество погибших в результате вражеской атаки возросло до трех.
Кроме того, ранения получили шесть человек. Пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Кировоградскую область и областной центр вечером 14 октября.
Мы ранее информировали, что вечером 15 октября в результате вражеской атаки на Одессу был поврежден жилой дом.