Массированная атака дронов на Кропивницкий: количество погибших возросло

Враг атаковал Кропивницкий / © Associated Press

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В Кропивницком в результате массированной атаки российских ударных беспилотников погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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По его словам, количество погибших в результате вражеской атаки возросло до трех.

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Кроме того, ранения получили шесть человек. Пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Кировоградскую область и областной центр вечером 14 октября.

Мы ранее информировали, что вечером 15 октября в результате вражеской атаки на Одессу был поврежден жилой дом.

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