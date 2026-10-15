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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированная атака дронов на Кропивницкий: количество погибших возросло

Еще шесть человек получили ранения, пять из них госпитализированы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Кропивницкий

Враг атаковал Кропивницкий / © Associated Press

В Кропивницком в результате массированной атаки российских ударных беспилотников погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

По его словам, количество погибших в результате вражеской атаки возросло до трех.

Кроме того, ранения получили шесть человек. Пятерых пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что россияне массированно атаковали Кировоградскую область и областной центр вечером 14 октября.

Мы ранее информировали, что вечером 15 октября в результате вражеской атаки на Одессу был поврежден жилой дом.

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