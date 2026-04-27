Сильная атака беспилотников на Одессу: есть пострадавшие

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 27 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. По предварительным данным, по меньшей мере девять человек пострадали.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер .

В нескольких районах города зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены два жилых дома, здание гостиницы, складские помещения, а также частные автомобили.

Реклама

На местах попаданий работают все профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших и разрушениях.

Массированная атака на Одессу — последние новости

В ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.