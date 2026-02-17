Массированная атака дронов на Сумы: пострадали 11 человек

Суммы под прицелом БпЛА / © Кордон.Медиа

Во вторник, 17 февраля, Сумы и область подверглись серии российских ударов беспилотниками, есть раненые.

Об этом передают Сумская областная военная администрация и местное издание «Кордон медиа».

Сегодня после 10 утра в течение нескольких часов РФ атаковала центр Сум беспилотниками. Часть вражеских дронов сбили.

В результате удара повреждены многоквартирные дома и другие здания — выбиты сотни окон, получили повреждения фасады и кровли.

Число пострадавших в результате атак российских БпЛА возросло до 11. В больнице остается 28-летняя женщина. Другие лечатся амбулаторно.

Также сегодня враг интенсивно атаковал Белопольскую громаду на Сумщине. Пострадали четверо гражданских. Двое мужчин 39 и 52 лет госпитализированы. По информации «Кордона», это работники теплоснабжающей компании. Они как раз ликвидировали последствия предыдущих «прилетов», ведь из-за обстрелов город частично был без отопления. Ремонтные работы из-за вражеской атаки и угрозы повторных ударов были приостановлены.

Напомним, что 13 февраля в Сумах россияне обстреляли детскую больницу.