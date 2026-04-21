Массированная атака дронов на Сумы: среди четырех пострадавших — 17-летний ребенок

Сумы / © из соцсетей

В Сумах в результате ночной вражеской атаки беспилотниками предварительно травмированы четыре человека, среди которых — 17-летний ребенок. Ее, а также двух мужчин, госпитализировали. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщил глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко .

По его словам, врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим. В основном речь идет о случаях острой реакции на стресс. Информация о последствиях атаки уточняется.

Также известно, что в результате массированного удара БпЛА в Заречном районе Сум повреждены многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. На месте попадания вспыхнул пожар.

Последствия российской атаки продолжают уточнять, профильные службы трудятся на местах ударов.

Боевые действия в Сумской области — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщил, что российские войска начали активные штурмы на разных участках фронта в Сумской области . В настоящее время зафиксировано четыре вклинения врага вдоль границы, где продолжаются сложные бои.

Накануне десантники 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отразили попытку российского прорыва в Сумской области с использованием нестандартной тактики: кафиры пытались проникнуть через газовую трубу и атаковали на квадроциклах и мотоциклах. Украинские защитники вовремя обнаружили врага и нанесли ему потери.

Напомним, российская армия пытается создать буферную зону в Сумской области , выискивая слабые места в обороне. По данным DeepState на 15 апреля, оккупанты продвинулись в районах Грабовского и Миропольского, захватив или проникнув на территорию площадью около 150 кв. км. Силы обороны знают об этих действиях, контролируют ситуацию и принимают меры по сдерживанию врага.