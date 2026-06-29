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Массированная атака дронов накрыла оккупированный Крым: взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии
Взрывы в оккупированном полуострове раздались в нескольких местах.
В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным очевидцев, взрывы прогремели сразу в нескольких районах полуострова. В частности, в Севастополе местные жители сообщали о «прилетах» в районе Казачьей бухты и селе Орловка на Северной стороне города.
Одновременно взрывы были слышны в Бахчисарайском районе. По предварительным данным, там была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка, что повлекло за собой отключение электроэнергии в близлежащих населенных пунктах.
Позже серия взрывов была зафиксирована также в Керчи и Феодосии — местные жители сообщали о звуках пролета беспилотников.
Кроме того, сообщается о работе российской ПВО в районе мыса Фиолент в оккупированном Севастополе.
Ранее сообщалось, что угроза потери оккупированного Крыма может либо вынудить президента РФ Владимира Путина согласиться на переговоры о завершении войны.
Мы ранее информировали, что Украина должна сосредоточиться на изоляции полуострова, лишая российские войска возможностей для обеспечения своих сил.