Массированная атака дронов накрыла оккупированный Крым: взрывы в Севастополе, Керчи и Феодосии

Оккупированный Крым / © Associated Press

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В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным очевидцев, взрывы прогремели сразу в нескольких районах полуострова. В частности, в Севастополе местные жители сообщали о «прилетах» в районе Казачьей бухты и селе Орловка на Северной стороне города.

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Одновременно взрывы были слышны в Бахчисарайском районе. По предварительным данным, там была повреждена электроподстанция вблизи села Некрасовка, что повлекло за собой отключение электроэнергии в близлежащих населенных пунктах.

Позже серия взрывов была зафиксирована также в Керчи и Феодосии — местные жители сообщали о звуках пролета беспилотников.

Кроме того, сообщается о работе российской ПВО в районе мыса Фиолент в оккупированном Севастополе.

Ранее сообщалось, что угроза потери оккупированного Крыма может либо вынудить президента РФ Владимира Путина согласиться на переговоры о завершении войны.

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Мы ранее информировали, что Украина должна сосредоточиться на изоляции полуострова, лишая российские войска возможностей для обеспечения своих сил.

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