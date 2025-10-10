Массированная атака дронов РФ: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Взрывы раздаются в украинских городах / © Getty Images

В ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

Об этом говорится в сообщениях местных властей и СМИ.

В частности, сообщается, что взрывы были слышны в Харькове, Киеве, Днепре, Кременчуге, Запорожье, Полтаве.

Власти Киева сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

В Днепре сообщили о перебоях со светом в некоторых районах после атаки беспилотников.

В настоящее время в воздушном пространстве Украины фиксируется около сотни вражеских БПЛА, преимущественно в восточных и центральных областях.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников в сторону Киева.