Массированная атака дронов РФ: взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Россия совершает очередную массированную атаку ударными беспилотниками.
В ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.
Об этом говорится в сообщениях местных властей и СМИ.
В частности, сообщается, что взрывы были слышны в Харькове, Киеве, Днепре, Кременчуге, Запорожье, Полтаве.
Власти Киева сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
В Днепре сообщили о перебоях со светом в некоторых районах после атаки беспилотников.
В настоящее время в воздушном пространстве Украины фиксируется около сотни вражеских БПЛА, преимущественно в восточных и центральных областях.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников в сторону Киева.