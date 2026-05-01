Массированная атака дронов: Россия выпустила по Украине более 400 беспилотников за полдня

Работа ПВО / © tsn.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россия в пятницу, 1 мая, с 08:00 до 15:30, атаковала Украину 409 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов. Атаки осуществлялись по направлениям: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым. Около 250 из них — «Шахеды».

Об этом сообщило Командование Воздушных сил в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 15:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в апреле Россия установила рекорд атак по Украине, выпустив в течение апреля более 6500 дальнобойных дронов. Кроме количества, враг сменил тактику, все чаще нанося удары по гражданским объектам в светлое время суток.

Реклама

Новости партнеров