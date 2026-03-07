- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака дронов: в воздушном пространстве Украины около 70 БпЛА
В ночь на 7 марта российские войска совершили массированную атаку беспилотниками. В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 70 враждебных БПЛА, во многих областях объявлена воздушная тревога.
В ночь на 7 марта Россия запустила по Украине большое количество ударных беспилотников . По предварительным данным, в воздушном пространстве страны находятся около 70 враждебных БПЛА.
Воздушная тревога объявлена в большинстве центральных, южных и восточных областей Украины. По данным мониторинговых ресурсов силы противовоздушной обороны работают по целям.
В частности, угроза атак беспилотников фиксируется в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и других областях.
Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.
Также украинцев просят соблюдать информационную тишину — не публиковать фото или видео работы сил ПВО и не сообщать о перемещении военной техники.
