Украина
147
Массированная атака дронов: в воздушном пространстве Украины около 70 БпЛА

В ночь на 7 марта российские войска совершили массированную атаку беспилотниками. В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 70 враждебных БПЛА, во многих областях объявлена воздушная тревога.

Елена Кузьмич
В ночь на 7 марта Россия запустила по Украине большое количество ударных беспилотников . По предварительным данным, в воздушном пространстве страны находятся около 70 враждебных БПЛА.

Воздушная тревога объявлена в большинстве центральных, южных и восточных областей Украины. По данным мониторинговых ресурсов силы противовоздушной обороны работают по целям.

В частности, угроза атак беспилотников фиксируется в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и других областях.

Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до завершения воздушной тревоги.

Также украинцев просят соблюдать информационную тишину — не публиковать фото или видео работы сил ПВО и не сообщать о перемещении военной техники.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

147
