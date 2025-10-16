Массированная атака на Чернигов и Нежин: появились кадры последствий

Черниговщина 16 октября

Армия РФ 16 октября массированно атаковала Черниговщину. Последствия есть в Чернигове и Нежине.

Об этом сообщает Черниговская ОВА.

Детали удара по Черниговской области

По данным руководителя ОВА Вячеслава Чауса, вечером 15 октября в Нежине БпЛА попал в жилую многоэтажку.

«Получили ранения двое гражданских — мужчина и женщина. Также атакой поврежден терминал „Новой почты“, магазин и отделение служб доставки. Огнем уничтожены 2 грузовых и легковых автомобиля. Под утро — повторная атака на город, ранен мужчина», — детализировал он.

Неспокойным оказалось утро 16 октября для жителей Чернигова. Так, из-за взрывов повреждено одно из предприятий города. Возник пожар.

«Обломки одного из беспилотников упали на приусадебный участок на окраине города», — отметил Чаус.

Из минометов россияне обстреляли село Семеновское общество. После удара вспыхнул нежилой дом.

В течение суток, добавил чиновник, россияне обстреляли Черниговскую область 59 раз. Под прицелом находился 21 населенный пункт.

Как сообщалось, ночью 16 октября россияне ударили дронами по Нежину в Черниговской области. Вражеские БпЛА попали в:

логистический объект;

многоэтажный жилой дом.

По данным ГСЧС, есть раненый человек. На местах прилетов работают все соответствующие службы — спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, с утра 16 октября в Чернигове прозвучала серия взрывов.

«Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о пострадавших отсутствует», — сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.