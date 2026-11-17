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Массированная атака на Днепр: есть пострадавшие, повреждены дома и кондитерская фабрика — первые подробности
Россия продолжает терроризировать Днепр и область.
В Днепре в результате утренней российской атаки на частный сектор и кондитерскую фабрику ранения получили семь человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепр 17 ноября: сколько людей получили ранения
«В больнице находятся пятеро пострадавших — четыре женщины и один мужчина. Все они получили ранения средней тяжести, медики оказывают им необходимую помощь», — сообщил Ганжа.
По его словам, еще две пострадавшие в результате российской атаки женщины от госпитализации отказались.
Напомним, утром 17 ноября российская армия атаковала Днепр. Во время воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога в Днепровском районе была объявлена в 05:34 из-за угрозы ракетного удара, а около 06:55 в областном центре было громко.
После атаки стало известно о повреждениях частного сектора и предприятия. По информации главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в одном из частных домов вспыхнул пожар. В то же время, по сообщениям корреспондентов «Общественного», крыши двух частных домов полностью выгорели, а в домах поблизости выбило окна.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о семи раненых в результате утренней атаки.