Массированная атака на энергетику Украины: появились детали от Минэнерго

Повреждения энергетической инфраструктуры Украины из-за российских ударов / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Россия в ночь на 3 октября массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами. В частности, под ударом были объекты газотранспортной инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Минэнерго уточнило, что ночью российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях Украины. В частности, враг бил по объектам газотранспортной инфраструктуры.

На местах работают спасатели и энергетики, которые пытаются как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки и стабилизировать ситуацию.

Напомним, ночь на 3 октября Россия снова осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, целясь, в частности, по энергетической инфраструктуре. Под ударами врага оказались восемь областей: Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская.

Во время ночной атаки враг запустил по Украине 416 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 320 российских целей. Произошло попадание 18 ракет и 78 дронов на 15 локациях.