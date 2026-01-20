Массированная атака на энергетику Украины: в каких областях отменили графики и внедрили аварийные отключения

Энергетика

Ночью и утром 20 января россияне совершили массированную комбинированную атаку на объекты украинской энергосистемы, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате враждебных попаданий ситуация в энергосистеме существенно усложнилась.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Где введены аварийные отключения

Из-за повреждения оборудования и необходимости балансировки системы в части регионов графики почасовых отключений, опубликованные ранее, временно бездействуют. Диспетчерский центр вынужден применить аварийные обесточивания.

По состоянию на утро сложная ситуация фиксируется в таких регионах: город Киев и Киевская область, Одесская область, Днепропетровская область, Ровенская область, Харьковская область, Сумская область.

Энергетики уверяют, что аварийные ограничения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации. «Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя воздушной тревоги и продолжаются на всех объектах, где это позволяет составляющая безопасности» — подчеркнули в «Укрэнерго».

В других регионах Украины продолжают действовать плановые меры ограничения: график почасовых отключений для населения и график ограничения мощности для промышленности.

В Укрэнерго констатируют, что уровень потребления электроэнергии в стране остается стабильно высоким. По состоянию на 9.30 20 января он соответствовал показателям предыдущего дня.

Вчера 19 января суточный максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он был лишь на 1,1% ниже показателя пятницы, 16 января, что объясняется большим объемом принудительных ограничений, а не уменьшением потребностей потребителей.

Энергетики еще раз обращаются к украинцам с просьбой поддержать систему в это сложное время. Во всех регионах сохраняется необходимость экономного использования ресурсов.

«Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточений», — отметили в компании.

Напомним, в результате ночного массированного обстрела энергетической инфраструктуры Киева произошло масштабное обесточивание. Без света остались более 335 тысяч жителей столицы из-за повреждений сетей и аварийных отключений в разных районах.

Энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение около 162 тысяч домов, еще почти 173 тысячи потребителей временно остаются без электричества. В первую очередь, заживляют объекты критической инфраструктуры, в городе действуют экстренные отключения без применения графиков.