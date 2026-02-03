- Дата публикации
Массированная атака РФ на энергетику: в Киеве и Харькове более 100 тысяч человек остались без тепла
Столица и Харьковщина стали главными целями вражеского удара по энергетике. В Киеве к ремонтам привлекли специалистов из других областей, чтобы спасти от замерзания более тысячи многоэтажек.
Российская атака 3 февраля парализовала теплоснабжение в крупнейших городах Украины. В частности, в Киеве и Харькове десятки тысяч семей остались без отопления в разгар зимы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Российские войска атаковали дронами и ракетами жилую и энергетическую инфраструктуру Киева и области, Харьковщины, Одесчины, Днепропетровщины, Сумщины, Виннитчины и других регионов. Под ударами оказались не военные объекты, а дома людей, системы теплоснабжения и базовые условия для жизни гражданского населения.
Отопление в Киеве
В результате обстрелов в Киеве без отопления остались более 1100 жилых домов. Самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах.
Восстановительные работы уже продолжаются: к ремонтам привлечено 1122 специалистов, из которых 554 прибыли из других регионов и из бригад «Укрзализныци». Количество ремонтных бригад планируют и в дальнейшем увеличивать.
В то же время водоснабжение и водоотведение в столице обеспечены.
Отопление в Харькове и области
Из-за российской атаки в Харькове теплоснабжение временно прекращено для 110 тыс. абонентов в городе. Еще более 15 тыс. потребителей остались без тепла в Лозовском районе области.
В части населенных пунктов региона объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.
Восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших регионах.
Атаки на ТЭС и ТЭЦ Украины 3 февраля
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ночь на 3 февраля РФ осуществила массированную атаку по энергосистеме восьми областей Украины. Враг целенаправленно бил по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, которые работали в режиме обогрева жилых районов. Из-за ударов в условиях экстремальных морозов до -25°C без тепла остались сотни тысяч семей.