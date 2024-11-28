Массированная атака на энергетику: в "Укрэнерго" сообщили, что с системой и отключениями

После отмены аварийных отключений света будет обновлена информация о времени и объеме применения почасовых отключений.

Российские войска устроили очередную, уже 11 с начала года, массированную ракетно-дроновую атаку на энергосистему Украины. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Сразу после отмены воздушной тревоги начались аварийно-восстановительные работы там, где были повреждены энергообъекты. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.

"Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать. Напоминаем, что во время применения аварийных — ранее обнародованные графики почасовых отключений не действуют. Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", — акцентировали в "Укрэнерго"

В то же время остается высоким потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, ведь она продолжает восстанавливаться уже после 11 массированных атак.

"Внимание! После отмены аварийных отключений – будет обновлена информация о времени и объеме применения почасовых отключений бытовых потребителей. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго)", – говорится в заявлении компании.

В течение суток будет происходить импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что армия РФ нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии.

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