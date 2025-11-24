Массированная атака на Харьков: появились детали о жертвах, пострадавших и разрушениях (фото)

Последствия атаки на Харьков вечером 23 ноября / © Харьковская ОВА

Из-за массированной атаки дронами на Харьков вечером 23 ноября сейчас известно о четырех погибших и 13 пострадавших. В городе зафиксированы повреждения, разрушения и вспыхнули пожары.

Об этом сообщили Нацполиция Украины и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Во время атаки российских войск на Харьков попадания произошли в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

По состоянию на 06:30 известно о четырех погибших четырех харьковчанах: трех женщинах в возрасте 61, 41, 69 лет и мужчине в возрасте 55 лет.

Еще 13 человек пострадали. Среди пострадавших оказались 12-летний мальчик (ранение стеклом) и 11-летняя девочка (сильный стресс). Им оказали помощь на месте.

«Пять человек травмированы, еще семеро испытали острую реакцию на стресс. Два человека госпитализированы, остальным медики оказывают помощь на месте», — уточнил Синегубов.

Подверглись поражениям и разрушениям частные дома, многоэтажки, садовое товарищество, гражданское предприятие. Возникли пожары.

На местах вражеских ударов полицейские осматривают места происшествия, собирают вещественные доказательства и документируют военное преступление.

Напомним, поздно вечером 23 ноября враг совершил массированную атаку дронами на Харьков. Было зафиксировано «прилеты» БпЛА в Салтовском и Шевченковском районах, что повлекло пожары. Сообщалось о погибших и пострадавших.

Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил о четырех жертвах атаки и 17 пострадавших. Однако сейчас ОВА и полиция информируют о 13 пострадавших.