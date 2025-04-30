Массированная атака на Харьков: появились подробности о "прилетах" и разрушениях (фото)

Пожар в Харькове в результате атаки беспилотниками вечером 29 апреля

Реклама

Из-за атаки беспилотниками на Харьков вечером 29 апреля возник ряд пожаров. Повреждены дома, учебное заведение, медицинские заведения, гаражи и десятки автомобилей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Из-за атаки в Харькове загорелся частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка на площади 300 м кв.

Реклама

Также горели два автомобиля на площади 10 м кв., повреждено остекление окон административного здания.

Зафиксировано попадание дрона в землю возле гаражного кооператива: горела крыша гаража на площади 4 м кв. Было повреждено 19 гаражей, шесть легковых автомобилей, остекление окон жилого дома и остекление окон учебного заведения.

Было попадание беспилотника на открытую территорию. Там горела трава на площади 10 м кв. и контейнер на рынке на площади 40 м кв.

Из-за вражеских обстрелов в Харькове горел производственный цех на площади 150 м кв.

В результате падения обломков беспилотника горела трава на площади 400 м кв. и 50 м кв., повреждено остекление окон и дверей здания, уничтожен автомобиль.

Зафиксировано попадание дрона в землю частного домовладения. Из-за этого повреждены восемь частных домов и хозяйственные постройки.

Из-за попадания обломков беспилотника в одноэтажное здание горела разрушенная мастерская на площади 300 м кв.

Было попадание на территорию медицинского учреждения: поврежден подземный переход, горела трава и деревья на площади 5 м кв.

Произошло попадание обломков дрона по восьмому этажу жилого дома. Из-за этого повреждено остекление окон, балконы и 30 автомобилей.

Зафиксировано попадание по территории медучреждения: горела трава на площади 100 м кв.

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Разрушение в Харькове из-за атаки 29 апреля / © Харьковская областная прокуратура

Напомним, из-за атаки дронами на Харьков вечером 29 апреля пострадали 45 человек. Среди них оказались двое детей и беременна.