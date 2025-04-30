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Массированная атака на Харьков: появились подробности о "прилетах" и разрушениях (фото)
После ударов дронами в Харькове зафиксированы серьезные разрушения — фото с места событий шокируют.
Из-за атаки беспилотниками на Харьков вечером 29 апреля возник ряд пожаров. Повреждены дома, учебное заведение, медицинские заведения, гаражи и десятки автомобилей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Из-за атаки в Харькове загорелся частный дом, автомобиль и хозяйственная постройка на площади 300 м кв.
Также горели два автомобиля на площади 10 м кв., повреждено остекление окон административного здания.
Зафиксировано попадание дрона в землю возле гаражного кооператива: горела крыша гаража на площади 4 м кв. Было повреждено 19 гаражей, шесть легковых автомобилей, остекление окон жилого дома и остекление окон учебного заведения.
Было попадание беспилотника на открытую территорию. Там горела трава на площади 10 м кв. и контейнер на рынке на площади 40 м кв.
Из-за вражеских обстрелов в Харькове горел производственный цех на площади 150 м кв.
В результате падения обломков беспилотника горела трава на площади 400 м кв. и 50 м кв., повреждено остекление окон и дверей здания, уничтожен автомобиль.
Зафиксировано попадание дрона в землю частного домовладения. Из-за этого повреждены восемь частных домов и хозяйственные постройки.
Из-за попадания обломков беспилотника в одноэтажное здание горела разрушенная мастерская на площади 300 м кв.
Было попадание на территорию медицинского учреждения: поврежден подземный переход, горела трава и деревья на площади 5 м кв.
Произошло попадание обломков дрона по восьмому этажу жилого дома. Из-за этого повреждено остекление окон, балконы и 30 автомобилей.
Зафиксировано попадание по территории медучреждения: горела трава на площади 100 м кв.
Напомним, из-за атаки дронами на Харьков вечером 29 апреля пострадали 45 человек. Среди них оказались двое детей и беременна.