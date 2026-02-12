- Дата публикации
Массированная атака на Киев, Днепр и Одессу 12 февраля: все о "прилетах" и последствиях (фото)
Под ударами врага оказались энергетика, инфраструктурные объекты и обычные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них — мальчик, которому еще не исполнилось и месяца.
В ночь на 12 февраля Россия нанесла массированный удар по крупным городам Украины — Киеву, Днепру и Одессе, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Под прицелом врага оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура. Сообщается о разрушениях и раненых, среди которых — дети.
О последствиях ударов по городам читайте на ТСН.ua.
Атака на Киев
Около 2:30 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы. В городе было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки, падение обломков.
В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилой 16-этажки.
В Голосеевском и Деснянском районах — попадание в нежилую застройку.
В Деснянский и Дарницкий районы вызвали медиков.
В Днепровском районе обломки упали возле двух жилых домов. Поврежден фасад 9-жилой девятиэтажки и припаркованные во дворе авто. По другому адресу обломки воздушной цели упали во двор дома, без разрушений.
Из-за атаки на Киев пострадали два человека.
«Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно», — сообщил Кличко.
У мужчины 45-ти лет — взрывная травма головы и конечностей, у девушки 20-ти лет — резаная рана кисти.
Атака на Днепр
Днепр подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, под ударом оказались жилой сектор и инфраструктурный объект.
В результате обстрелов в городе вспыхнуло несколько пожаров, повреждены частные дома и транспортные средства. Известно о четырех пострадавших, среди которых двое детей: 4-летняя девочка и младенец. Мальчика, которому еще не исполнилось и месяца, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Атака на Одессу
В Одессе из-за атаки дронами зафиксированы значительные повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно об одном травмированном мужчине. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас он лечится амбулаторно.
Из-за вражеских ударов в девятиэтажке разрушена крыша и фасадная стена, на верхнем этаже возник пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жильцам.
Серьезные повреждения получил один из городских рынков — там выгорели торговые павильоны, а также здание супермаркета.
Зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту, где вспыхнул пожар.
Городские коммунальные службы работали в усиленном режиме: территории уже очистили от обломков, а выбитые окна в домах временно закрыли пленкой.
На месте развернули оперативный штаб. Жители поврежденных домов могут обратиться туда за помощью и для оформления документов на восстановление имущества.
В ДТЭК сообщили, что оккупанты атаковали энергетический объект компании в Одесской области. Это уже 31-я крупная подстанция ДТЭК в регионе, которую повредил враг.
«Разрушения значительные, ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — отметили в компании.
Сейчас на месте проводится разборка завалов, первоочередная задача — вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.