Массированная атака на Киев, Днепр и Одессу 12 февраля: все о "прилетах" и последствиях (фото)

Поврежденный дом в Одессе из-за ночной атаки

Реклама

В ночь на 12 февраля Россия нанесла массированный удар по крупным городам Украины — Киеву, Днепру и Одессе, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе. Под прицелом врага оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура. Сообщается о разрушениях и раненых, среди которых — дети.

О последствиях ударов по городам читайте на ТСН.ua.

Атака на Киев

Около 2:30 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что враг бьет баллистикой по объектам инфраструктуры столицы. В городе было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки, падение обломков.

Реклама

В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилой 16-этажки.

В Голосеевском и Деснянском районах — попадание в нежилую застройку.

В Деснянский и Дарницкий районы вызвали медиков.

В Днепровском районе обломки упали возле двух жилых домов. Поврежден фасад 9-жилой девятиэтажки и припаркованные во дворе авто. По другому адресу обломки воздушной цели упали во двор дома, без разрушений.

Из-за атаки на Киев пострадали два человека.

«Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно», — сообщил Кличко.

У мужчины 45-ти лет — взрывная травма головы и конечностей, у девушки 20-ти лет — резаная рана кисти.

Атака на Днепр

Днепр подвергся массированной атаке со стороны российских войск. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, под ударом оказались жилой сектор и инфраструктурный объект.

Реклама

В результате обстрелов в городе вспыхнуло несколько пожаров, повреждены частные дома и транспортные средства. Известно о четырех пострадавших, среди которых двое детей: 4-летняя девочка и младенец. Мальчика, которому еще не исполнилось и месяца, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Атака на Одессу

В Одессе из-за атаки дронами зафиксированы значительные повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Известно об одном травмированном мужчине. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, сейчас он лечится амбулаторно.

Из-за вражеских ударов в девятиэтажке разрушена крыша и фасадная стена, на верхнем этаже возник пожар. Психологи ГСЧС оказали помощь 23 жильцам.

Серьезные повреждения получил один из городских рынков — там выгорели торговые павильоны, а также здание супермаркета.

Реклама

Зафиксировано попадание по инфраструктурному объекту, где вспыхнул пожар.

Городские коммунальные службы работали в усиленном режиме: территории уже очистили от обломков, а выбитые окна в домах временно закрыли пленкой.

На месте развернули оперативный штаб. Жители поврежденных домов могут обратиться туда за помощью и для оформления документов на восстановление имущества.

В ДТЭК сообщили, что оккупанты атаковали энергетический объект компании в Одесской области. Это уже 31-я крупная подстанция ДТЭК в регионе, которую повредил враг.

Реклама

«Разрушения значительные, ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», — отметили в компании.

Сейчас на месте проводится разборка завалов, первоочередная задача — вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.