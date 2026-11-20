Киевщина подверглась массированной комбинированной атаке российских войск / © Associated Press

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Россияне накрыли ракетами и дронами Киевскую область — травмированы два человека в Бучанском районе.

О последствиях атаки сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.



«Мужчину и женщину с ранениями и острой реакцией на стресс госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет. Там же поврежден частный жилой дом», — отметил он.

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Кроме того, в Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль. На всех локациях работают оперативные службы, идет фиксация и ликвидация последствий атаки.

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Атака по Киеву 20 ноября — что известно

Напомним, ночью россияне в несколько волн атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах столицы.

В результате ночной атаки баллистикой погибли и пострадали люди. Мэр Виталий Кличко сообщил, что около половины пострадавших доставили в больницу.

«Пока известно о трех погибших. По предварительной информации, это работники „Киевводоканала“, — отметил Кличко.

Также известно о 15 пострадавших, семерых из которых пришлось госпитализировать. Другим пострадавшим помощь оказывается на месте.

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Кроме того, в результате обстрела в городе повреждены три моста. В столице ввели временные изменения в работе общественного транспорта из-за вражеской атаки.

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