Массированная атака на Киевщину: в Вышгороде обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар
Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами.
В Киевской области продолжается масштабная атака вражеских беспилотников.
Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник , в городе Вышгород обломки сбитой цели упали между жилыми домами. В результате произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.
Поврежден легковой автомобиль и выбит остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
К ликвидации последствий были привлечены экстренные службы. Калашник подчеркнул, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.
«Враг продолжает терроризировать наши мирные населенные пункты. Прошу всех беречь себя и своих близких», – отметил глава ОВА.
Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.