ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака на Киевщину: в Вышгороде обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар

Ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киевской области продолжается масштабная атака вражеских беспилотников.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник , в городе Вышгород обломки сбитой цели упали между жилыми домами. В результате произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Поврежден легковой автомобиль и выбит остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий были привлечены экстренные службы. Калашник подчеркнул, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.

«Враг продолжает терроризировать наши мирные населенные пункты. Прошу всех беречь себя и своих близких», – отметил глава ОВА.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie