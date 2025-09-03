Массированная атака на Киевщину: в Вышгороде обломки сбитого дрона повлекли за собой пожар

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Реклама

В Киевской области продолжается масштабная атака вражеских беспилотников.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник , в городе Вышгород обломки сбитой цели упали между жилыми домами. В результате произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Поврежден легковой автомобиль и выбит остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Реклама

К ликвидации последствий были привлечены экстренные службы. Калашник подчеркнул, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.

«Враг продолжает терроризировать наши мирные населенные пункты. Прошу всех беречь себя и своих близких», – отметил глава ОВА.

Напомним, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какова угроза.