Массированная атака на критическую инфраструктуру Украины: какая ситуация в энергосистеме

Утром 22 марта армия РФ целенаправленно совершила комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго", сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергосистема сохранила целостность

Как отмечают, диспетчерский центр Укрэнерго работает над стабилизацией работы энергосистемы. Ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги и уже вернули в работу линию 750 кВ. ЗАЭС уже заживлена по двум линиям.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Одесская

Полтавская

Сумская

Харьковская

С целью поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

"Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления питания потребителей", – резюмировали в компании.

Напомним, энергетический эксперт прокомментировал последствия ударов по критической инфраструктуре и сказал, возможен ли блекаут в Украине.

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