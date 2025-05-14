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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1719
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака на Кропивницкий, Украина в финале «Евровидения-2025»: главные новости ночи 14 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БПЛА Shahed

БПЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 мая 2025 года:

  • В Кропивницком ночью прогремели взрывы: город массированно атаковали БпЛА Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

  • Захватчики продвинулись в Донецкой области — DeepState Читать далее –>

  • Макрон ответил, будет ли Европа отправлять своих военных на линию фронта после перемирия Читать далее –>

  • «Евровидение-2025»: Украина прошла в финал конкурса Читать далее –>

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