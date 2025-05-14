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Массированная атака на Кропивницкий, Украина в финале «Евровидения-2025»: главные новости ночи 14 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 мая 2025 года:
В Кропивницком ночью прогремели взрывы: город массированно атаковали БпЛА Читать далее –>
Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>
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