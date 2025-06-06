Массированная атака на Луцк: повреждения, раненые и взрывы всю ночь

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Во время массированной воздушной атаки РФ в ночь на 6 июня в Луцкой общине несколько раз были слышны звуки взрывов. В результате атаки травмированы, их количество уточняют.

В областном центре повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон. Также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили, сообщил мэр Игорь Полищук.

«В Луцке повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. Есть пострадавшие. Информация по количеству уточняется», — сообщил Полищук.

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Воздушная тревога в области была объявлена в 00:55 В ночь на 6 июня Луцк потерпел массированную атаку со стороны России — раздавались взрывы, пострадали, повреждена гражданская инфраструктура. В 02:34 в Воздушных силах ВСУ предупредили о движении российских БПЛА в направлении Луцка. В 4:25 появилось сообщение о движении группы крылатых ракет в направлении Луцка.

В 02:39 в городе и в окрестностях раздались первые звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного. Повторные взрывы в городе были слышны в 3:47, 3:51, 4:04, 4:13, 4:26. Последние взрывы в Луцке прогремели в 5:15, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности БпЛА.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 6 июня совершила массированную комбинированную атаку на Украину.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 6 июня взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и двигаются в направлении пусковых рубежей.

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