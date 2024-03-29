Массированная атака на объекты энергетики: в каких областях повреждена инфраструктура

В ночь на 29 марта агрессорка Россия продолжила атаковать объекты украинской энергосистемы. Произошли повреждения в нескольких областях Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В ходе массированного обстрела произошло повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

"Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население. Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами", — подчеркнул Шмигаль.

По словам главы правительства, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что этой ночью РФ массированно атаковала объекты энергетики. Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

В свою очередь, в Минэнерго назвали целые врага. В частности, оккупанты пытались атаковать объекты генерации электроэнергии.

Читайте также: