Массированная атака на Одесчину: вспыхнули крупные пожары, есть пострадавший (фото)

Пожар в Одесской области из-за ночной атаки дронами 13 октября / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами в ночь на 13 октября. Возникли масштабные пожары на складах и пострадал человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Из-за попадания в Одесской области вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием. Огонь охватил площадь более 5 000 кв. м. Также сгорел один автомобиль.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Бороться с последствиями вражеских ударов было сложно из-за большой пожарной нагрузки и отсутствия соответствующего водоснабжения на объекте. Поэтому чрезвычайники организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников расположенных рядом объектов.

Пожары тушили 16 единиц техники и 56 спасателей, Центр безопасности граждан «Авангард», пожарное подразделение Нацгвардии и добровольцы.

Напомним, в ночь на 13 октября в Одессе прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. В регионе работала противовоздушная оборона. Воздушные силы информировали о движении группы ударных дронов в направлении Одессы со стороны Черного моря.