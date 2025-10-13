- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 426
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Одесчину: вспыхнули крупные пожары, есть пострадавший (фото)
Пожары из-за ударов по Одесской области возникли на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием.
Российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными дронами в ночь на 13 октября. Возникли масштабные пожары на складах и пострадал человек.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Из-за попадания в Одесской области вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием. Огонь охватил площадь более 5 000 кв. м. Также сгорел один автомобиль.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Бороться с последствиями вражеских ударов было сложно из-за большой пожарной нагрузки и отсутствия соответствующего водоснабжения на объекте. Поэтому чрезвычайники организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников расположенных рядом объектов.
Пожары тушили 16 единиц техники и 56 спасателей, Центр безопасности граждан «Авангард», пожарное подразделение Нацгвардии и добровольцы.
Напомним, в ночь на 13 октября в Одессе прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги. В регионе работала противовоздушная оборона. Воздушные силы информировали о движении группы ударных дронов в направлении Одессы со стороны Черного моря.