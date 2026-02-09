Массированная атака на Одессу: власти города сообщили о значительных разрушениях, пожарах и погибшем

Атака БпЛА / © Associated Press

В Одессе в ночь на 10 февраля российские ударные беспилотники типа Shahed нанесли очередной удар по городу.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки повреждены жилые дома, коммунальные объекты и автомобили, произошел пожар на крыше многоэтажки и поврежден газопровод.

Также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения. На местах происшествия работают все экстренные и коммунальные службы.

Кроме того, стало известно об одном погибшем в результате атаки.

«К сожалению, стало известно о погибшем в результате вражеской атаки на Одессу», — говорится в сообщении Лисака.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 9 февраля прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 9 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .