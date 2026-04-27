- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированная атака на Одессу: есть попадания в жилой дом
В Одессе во время массированной атаки врага зафиксировано предварительное попадание в жилой дом, информация о последствиях уточняется.
В Одессе в ночь на 27 апреля продолжается массированная атака со стороны российских войск. Предварительно сообщается о попадании в жилой дом.
Информацию сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .
Все обстоятельства и последствия атаки устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.
Массированная атака на Одессу — последние новости
В ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.
По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.