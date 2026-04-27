Массированная атака на Одессу: есть попадания в жилой дом

Дрон / © ТСН.ua

В Одессе в ночь на 27 апреля продолжается массированная атака со стороны российских войск. Предварительно сообщается о попадании в жилой дом.

Информацию сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак .

Все обстоятельства и последствия атаки устанавливаются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до завершения воздушной тревоги.

Массированная атака на Одессу — последние новости

В ночь на 24 апреля российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина. Также повреждены здания, выбиты окна и уничтожены автомобили.

По новым данным, количество пострадавших выросло до 15 человек. К сожалению, россияне убили супругов пожилых людей. Мужчине и женщине было по 75 лет.