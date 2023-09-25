Массированная атака на Одессу и взрывы в Севастополе: главные новости ночи 25 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 сентября 2023 года:
- В оккупированном Севастополе раздались взрывы Читать далее –>
- "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды": кафиры совершили массированную атаку на Одессу Читать далее –>
- В Кривом Роге ночью раздались взрывы Читать далее –>
- Оппозиция Армении угрожает "парализовать страну" из-за ситуации с Карабахом Читать далее –>
- Власти Косово возобновили контроль над монастырем, захваченным вооруженными нападающими Читать далее –>
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