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Массированная атака на Одессу и взрывы в Севастополе: главные новости ночи 25 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2361
Время на прочтение
1 мин
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Массированная атака на Одессу и взрывы в Севастополе: главные новости ночи 25 сентября 2023 года

Ракета / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 сентября 2023 года:

  • В оккупированном Севастополе раздались взрывы Читать далее –>
  • "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды": кафиры совершили массированную атаку на Одессу Читать далее –>
  • В Кривом Роге ночью раздались взрывы Читать далее –>
  • Оппозиция Армении угрожает "парализовать страну" из-за ситуации с Карабахом Читать далее –>
  • Власти Косово возобновили контроль над монастырем, захваченным вооруженными нападающими Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2361
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