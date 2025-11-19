Массированная атака на Украину 19 ноября: все о взрывах, пострадавших и разрушениях

Разрушенный дом в Тернополе после атаки 19 ноября

Российская армия в ночь на 19 ноября в очередной раз устроила массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. Враг целился по энергетике, гражданской инфраструктуре и мирным жителям. В разных областях государства — в основном западных — зафиксированы разрушения, пожары, пострадавшие и, к сожалению, погибшие. В частности, в Тернополе людей приходится искать под завалами разрушенной многоэтажки.



Атака на Харьков

Поздно ночью российская армия взялась бить по Харькову ударными дронами «Шахед», которые враг переименовал в «Герань-2». Всего враг выпустил по городу 19 дронов, атаковав Слободской и Основянский районы.

По последним данным, количество пострадавших в Харькове достигло 46-ти. Среди них оказались двое детей — девочки в возрасте 9 и 13 лет.

В городе повреждены 16 многоквартирных домов, 31 автомобиль, гаражный кооператив, подстанция экстренной медицинской помощи, супермаркет, два троллейбуса, нежилое здание, административное здание, школа.

Разрушения в Харькове после атаки 19 ноября / © из соцсетей

Разрушения в Харькове после атаки 19 ноября / © Харьковская ОВА

Атака на Львов и область

Российские захватчики атаковали Львов и область. Горожане утром слышали громкие взрывы, после которых Львов затянуло густым дымом. Мэр Андрей Садовый сообщил, что это следствие возгорания шин на гражданских складах, куда попали россияне. Чрезвычайники тушат пожар. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья, но жителям все же стоит закрыть окна.

Сейчас информации о пострадавших во Львове нет, обошлось без жертв.

Дым в небе Львова после атаки 19 ноября после атаки 19 ноября

Пожар во Львове после атаки 19 ноября

Львовскую область враг атаковал дронами и крылатыми ракетами. Поврежден энергетический объект. Также разрушениям подверглись деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов спасатели тушат пожар. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Из-за удара по Львовщине в регионе ввели графики почасовых отключений света, которые будут длиться по семь часов.

Ликвидация последствий атаки на Львовскую область

Атака на Ивано-Франковскую область

Жители Ивано-Франковска и Бурштына рано утром слышали сильные взрывы. Впоследствии руководительница ОВА Светлана Онищук сообщила, что российские войска атаковали Ивано-Франковскую область различными типами оружия, а именно — объекты энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них — двое детей. Было повреждено одно домохозяйство.

Атака на Тернополь

В Тернополе целое утро 19 ноября раздавались взрывы и город затянуло дымом. Мэр Сергей Надал сообщил, что российские оккупанты били по Тернополю ракетами и дронами «Шахед». Повреждены здания и жилые дома.

Позже руководитель пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин уточнил, что в Тернополе враг атаковал несколько жилых многоэтажек. На одной из локаций зафиксировано существенное разрушение дома, а на другой вспыхнул пожар. Существует угроза обвала конструкций.

«Сейчас на объекте работают спецподразделения ГСЧС, которые обследуют здание — есть ли там пострадавшие и погибшие. Привлечены кинологические подразделения», — сказал Данилин.

Поврежденный в Тернополе дом после атаки 19 ноября / © ГСЧС в Тернопольской области

По последним данным от главы МВД Игоря Клименко, из-за атаки в Тернополе погибли 10 человек, еще 37 человек получили ранения (12 из них — дети).

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия, разбирают завалы и проводят эвакуацию жителей заблокированных квартир.

"Есть люди и под завалами. Работаем максимально осторожно — каждая минута может означать спасенную жизнь. Привлекаем авиацию, мобильные центры быстрого реагирования, «Дельту», кинологов, тяжелую инженерную технику. Подтягиваем силы из соседних областей. Работают на местах также психологи», — говорится в заявлении Клименко.

В городе работают «Пункты незламности», развернута дополнительная инфраструктура для поддержки людей: пункты обогрева, питания.

Тернопольская ОВА сообщила, что по предварительной оперативной информации, содержание вредных веществ в воздухе в городе превышает норму в шесть раз. Горожан призвали по возможности не выходить из дома и закрыть окна.

Поврежденный в Тернополе дом после атаки 19 ноября

Поврежденный в Тернополе дом после атаки 19 ноября

Атака на Черкасскую область

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в пределах области силы и средства ПВО обезвредили 10 российских ракет и 17 дронов. Обошлось без травмированных. Однако есть последствия для инфраструктуры.

Так, в Золотоношском районе из-за падения дронов горела сухая растительность. Была повреждена линия электропередач. Работает ремонтная бригада. В другом селе взрывной волной и обломками повреждены окна и крыши в нескольких домах.

Повреждения в Черкасской области после атаки 19 ноября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Хмельницкую область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате ночной российской атаки в Шепетовском районе повреждена линия электропередачи. Из-за этого отсутствует электроснабжение в 27 населенных пунктах. Почти 2000 абонентов остались без света. Также повреждены окна в одном частном доме.

Впоследствии Тюрин уточнил, что над Хмельницкой областью было сбито/подавлено 4 вражеских дрона и одну крылатую ракету.

«К сожалению, в результате падения обломков в целом повреждены пять жилых домов, в которых выбиты окна, и кровля одного технического сооружения. Местные власти оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, обеспечивая пленкой и шифером для первоочередных ремонтов», — говорится в заявлении главы ОВА.

Энергетики восстановили электроснабжение в пострадавших населенных пунктах.

Атака на Днепропетровскую область

Как проинформировали в ДТЭК, враг ударил дронами по территории одного из подразделений компании на Днепропетровщине. Пострадала бригада, которая как раз находилась на объекте: ранены пять энергетиков. Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо — с контузиями и осколочными ранениями. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Отключения света из-за атаки

В Министерстве энергетики сообщили, что из-за ночной и утренней атаки на энергетические объекты Украины в ряде областей ввели аварийные отключения света. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Сколько целей сбила ПВО?

По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки по Украине в ночь на 19 ноября российская армия применила 48 ракет и 476 дронов различных типов:

476 дронов типа «Шахед», «Гербера» и других типов (около 300 из них — «Шахеды»);

40 крылатых ракет Х-101;

7 крылатых ракет «Калибр»;

1 баллистическая ракета «Искандер-М».

Основное направление удара — Львовщина, Тернопольщина, Харьковщина.

По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила/подавлила 483 воздушные цели:

442 дрона разных типов;

34 ракеты Х-101;

7 ракет «Калибр».

В то же время, зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных беспилотников на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Реакция Зеленского

После массированной атаки президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул необходимость усиления давления на Россию

«Каждая наглая атака против обычной жизни свидетельствует о том, что давление на Россию недостаточно. Действенные санкции и помощь Украине могут это изменить», — говорится в заявлении главы государства.

Он уточнил, что первоочередная потребность — ракеты для ПВО, дополнительные системы, увеличение возможностей украинской боевой авиации и производство дронов для защиты жизни.

«Россия должна отвечать за содеянное, а мы должны быть сосредоточены на всем, что нас усиливает и позволяет сбивать российские ракеты, обезвреживать российские дроны и останавливать штурмы. Спасибо всем в мире, кто помогает», — написал Зеленский в Сети.