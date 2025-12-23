Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях

Атака на Украину

Российская армия рано утром 23 декабря начала массированную атаку по Украине с применением ударных дронов и ракет различных типов. Основной целью вражеских ударов стала энергетическая инфраструктура. В ряде регионов введены аварийные отключения света. К сожалению, из-за российской атаки есть погибшие и раненые.

Все о российской атаке 23 декабря и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

Атака на Сумскую область

Еще ночью российские дроны массированно атаковали север Сумской области. Под ударом была гражданская инфраструктура в Шосткинском районе. Также зафиксированы попадания в Конотопском районе.

Обошлось без пострадавших. В то же время в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои со светом. Соответствующие службы работают на местах.

Утром городской голова Шостки Николай Нога сообщил о вражеской атаке дронами на населенный пункт. Был разрушен объект критической инфраструктуры. Значительная часть абонентов осталась без света и тепла. Коммунальные предприятия и медицинские учреждения перешли на резервное энергоснабжение. На местах разрушений работают аварийно-восстановительные бригады.

Атака на Ивано-Франковскую область

Утром российские оккупанты нанесли удары дронами «Шахед» по Бурштыну Ивано-Франковской области. В городе гремели взрывы, работала противовоздушная оборона. Местные жители сообщили о перебоях со светом в Бурштыне, Войниловской и Галицкой громадах.

Позже областные власти сообщили, что целью атаки дронами на Прикарпатье стал объект критической инфраструктуры. Обошлось без раненых, информация о повреждениях уточняется.

Атака на Черкасскую область

В окрестностях Умани Черкасской области прогремел взрыв. В регионе применили аварийные отключения электроэнергии.

Атака на Хмельницкую область

Взрывы утром 23 декабря прогремели и в Хмельницком. Горожане сообщили о звуках «Шахедов». По данным «Суспильного», после атаки в Хмельницком, а также в Тернополе пропал свет.

Из-за атаки на Хмельницкую область погиб человек 1953 года рождения.

Атака на энергетику

Министерство энергетики Украины сообщило, что российская армия в очередной раз атакует энергетическую инфраструктуру государства. Из-за этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Они будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные и экстренные отключения света

Из-за массированного российского обстрела аварийные отключения света ввели в Харькове и области. В то же время там продолжают действовать графики почасовых отключений.

В Черновицкой области применены экстренные отключения электроэнергии.

В Полтавской области применены графики аварийных отключений света.

В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных атак применены графики аварийных отключений электроэнергии.

В Черниговской области применены пять очередей графиков аварийных отключений света.

В Киеве и области применены экстренные отключения электроэнергии.

В Днепропетровской области также применены экстренные отключения.

В Сумской области — графики аварийных отключений света для 1, 2 и 3 очередей.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки повреждены электросети и обесточены потребители. Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

В Тернопольской области ввели в действие график аварийных отключений света.

В Житомирской области — аварийные отключения электроэнергии.

Атака на Киев

В Киеве около 8:20 прогремел взрыв. Над городом зафиксированы российские беспилотники.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе возле жилого дома упали обломки. В доме на уровне пятого этажа повреждены окна. На место направляются экстренные службы.

По данным ГСЧС, из-за падения обломков БПЛА в Святошинском зафиксированы повреждения нескольких пятиэтажек. Спасатели производили демонтаж аварийных конструкций поврежденных домов.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что количество пострадавших возросло до пяти, среди них 16-летний ребенок.

В то же время местные телеграм-каналы сообщили, что осколок ранил женщину возле станции метро «Святошин».

Раненая женщина в Киеве / © соцмережі

Дата публикации 09:19, 23.12.25 Количество просмотров 110 Последствия атаки вражеских дронов в Святошинском районе Киева

Атака на Киевскую область

Из-за вражеской атаки в Вышгородском районе Киевской области возник пожар частного двухэтажного дома.

Погибла женщина 1949 года рождения. Еще три человека получили осколочные ранения: мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения. Всем пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.

В Обуховском повреждены два частных дома: выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Дата публикации 09:29, 23.12.25 Количество просмотров 65 В Киевской области обломки российского БПЛА попали в жилой дом

Атака на Ровенскую область

Захватчики атаковали Ровенскую область. Там поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом: взрывной волной выбило окна. Уничтожена деревянная хозяйственная постройка, повреждены три авто. Обошлось без пострадавших.

«Вместе с руководителем громады побывал на месте происшествия. Договорились, что окна в домах вставят в течение дня», — сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль.

Сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны, а также других служб.

Атака на Житомирскую область

В Житомирской области из-за российской атаки зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин.

Сейчас известно о пяти пострадавших. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медучреждениях области. Погиб ребенок 2021 года рождения.

Атака на Одесскую область

Россияне атаковали ударными дронами юг Одесской области. Зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

В одном из районов поврежден гражданский сухогруз и склад. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Чрезвычайники оперативно все потушили.

В другом районе повреждены окна и крыши в 122-х частных домах и остекление в еще трех многоэтажных. Поврежден пустой склад.

В атакованных районах Одесской области есть перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов. Развернута работа «Пунктов незламности».

На местах событий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы.

Атака на Львовскую область

Во Львовской области российские оккупанты атаковали боевыми дронами объект критической энергетической инфраструктуры. Глава ОВА Максим Козицкий коротко указал, что есть последствия.

«Спасибо нашим защитникам за то, что этих последствий существенно меньше, чем хотел оккупант», — добавил он.

Атака на Черниговскую область

Ночью российская армия атаковала несколькими ударными дронами типа «Гербера» Новгород-Северской Черниговской области. Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура. Последствия попаданий уточняются.

Где самые большие повреждения: детали от Свириденко и «Укрэнерго»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко проинформировала, что во время атаки страна-агрессор применила более 600 дронов и десятки ракет. Больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Областные военные администрации и все соответствующие службы работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение. Для этого привлечены все ресурсы.

«Это был сознательный, циничный, российский удар в канун Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и ощущения безопасности», — добавила Свириденко.

В то же время в «Укрэнерго» заявили, что это была уже девятая с начала года массированная атака на энергосистему государства. Из-за нее на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Также есть обусловленные обстрелами обесточивания на Виннитчине, Хмельнитчине, Черниговщине, Житомирщине и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре, значительное количество потребителей остается обесточенным.

Реакция Зеленского на атаку 23 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для атаки по государству Россия применила более 30 ракет и более 650 дронов, значительная часть — это «Шахеды». В общей сложности под ударом оказались не менее 13 областей.

«Этот российский удар очень ясно сигнализирует о российских приоритетах. Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть просто со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся для завершения этой войны. Путин никак не может смириться с тем, что нужно перестать убивать. И это значит, что мир давит на Россию недостаточно», — говорится в заявлении Зеленского.

Он подчеркнул, что следует дожимать Россию к миру и гарантированной безопасности. Он призвал не забывать, что Украина каждый день защищает жизнь людей.

«ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, снабжение энергетическим оборудованием — все это процессы, которые не идут на выходные. Надо быть преданными защите жизни, чтобы наконец достичь мира», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине и каждому политику, который сегодня не будет молчать и будет осуждать Россию за совершенное.