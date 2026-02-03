- Дата публикации
Массированная атака на Винницкую область: есть попадание в объекты критической инфраструктуры
В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Винниччина во вторник, 3 февраля, оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Происходит тушение пожаров.
В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов.
Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
«Все службы работают на местах. Спасибо силам ПВО за защиту неба над Виннитчиной. Выстоим!» — подытожила глава Винницкой ОВА.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.