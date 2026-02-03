ТСН в социальных сетях

Массированная атака на Винницкую область: есть попадание в объекты критической инфраструктуры

В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Атака на Винницкую область

Винниччина во вторник, 3 февраля, оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Происходит тушение пожаров.

В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Все службы работают на местах. Спасибо силам ПВО за защиту неба над Виннитчиной. Выстоим!» — подытожила глава Винницкой ОВА.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

