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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Массированная атака на Винницкую область: повреждены объекты энергетической инфраструктуры, башни связи — детали

Оккупанты устроили воздушную атаку по Винницкой области — по данным властей, в регионе есть значительные повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Спасатель

Спасатель / © Associated Press

Этой ночью Виннитчина пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

«Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также есть повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице», — отметила она.

Атака по Украине 1 ноября — что известно

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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