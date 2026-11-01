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- Украина
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Массированная атака на Винницкую область: повреждены объекты энергетической инфраструктуры, башни связи — детали
Оккупанты устроили воздушную атаку по Винницкой области — по данным властей, в регионе есть значительные повреждения.
Этой ночью Виннитчина пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение.
Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.
«Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также есть повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице», — отметила она.
Атака по Украине 1 ноября — что известно
В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.
В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).