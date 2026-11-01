Спасатель / © Associated Press

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Этой ночью Виннитчина пережила очередную массированную атаку россиян. В области есть разрушение.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

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«Были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Также есть повреждение башни мобильной связи, частного складского здания, окна в многоэтажных домах, а также остановки общественного транспорта и автомобиль в Виннице», — отметила она.

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Атака по Украине 1 ноября — что известно

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» из шести направлений.

В Хмельницком утром звучали взрывы. Кроме этого, россияне нанесли удар по Изюму, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО).

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