Массированная атака на Винницкую область: пятеро пострадавших, ребенок находится в тяжелом состоянии
Есть пострадавшие среди гражданского населения — четверо взрослых легкой и средней степени тяжести и один ребенок семи лет находится в тяжелом состоянии.
Виннитчина в четверг, 30 ноября, оказалась под массированной вражеской атакой. В результате попаданий повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспортных средств.
К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения — четверо взрослых легкой и средней степени тяжести и один ребенок семи лет. Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщила первый заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в Telegram.
Заболотная отметила, что все службы работают на местах. В настоящее время происходит тушение пожаров.
Взрывотехники проводят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских построек и транспортных средств.
Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение в области.
«Спасибо силам ПВО за защиту неба над Виннитчиной. Благодарю всех тех, кто сейчас работает над ликвидацией последствий российских вражеских обстрелов», — подытожила чиновница.