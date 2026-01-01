ТСН в социальных сетях

Массированная атака на Волынь: спасатели показали кадры последствий

Более 20 единиц техники и почти сотня спасателей работали на местах «прилетов» на Волыни после ночной атаки «Шахедов».

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Дополнено новыми материалами

ГСЧС Украины опубликовала фото и видео с последствиями массированной российской атаки на Волынскую область в ночь на 1 января. Спасатели уже потушили все пожары.

Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале службы.

После ночной массированной атаки российскими дронами на Волынь чрезвычайники ликвидировали пожары, вспыхнувшие на объектах критической инфраструктуры

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

С огнем боролись более 90 спасателей и более 20 единиц основной и специальной техники.

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Ликвидация пожара в Волынской области после российской атаки в ночь на 1 января

Напомним, массированная атака российских беспилотников на Волынь в ночь на 1 января привела к масштабным перебоям с электроснабжением. Вражеские «Шахеды» попали в объекты критической инфраструктуры, из-за чего более 103 тыс. абонентов в Луцке и в Ковельском районе оказались без света. На местах попаданий вспыхнули пожары.

