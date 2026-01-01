- Дата публикации
Массированная атака на Волынь: спасатели показали кадры последствий
Более 20 единиц техники и почти сотня спасателей работали на местах «прилетов» на Волыни после ночной атаки «Шахедов».
ГСЧС Украины опубликовала фото и видео с последствиями массированной российской атаки на Волынскую область в ночь на 1 января. Спасатели уже потушили все пожары.
Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале службы.
После ночной массированной атаки российскими дронами на Волынь чрезвычайники ликвидировали пожары, вспыхнувшие на объектах критической инфраструктуры
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
С огнем боролись более 90 спасателей и более 20 единиц основной и специальной техники.
Напомним, массированная атака российских беспилотников на Волынь в ночь на 1 января привела к масштабным перебоям с электроснабжением. Вражеские «Шахеды» попали в объекты критической инфраструктуры, из-за чего более 103 тыс. абонентов в Луцке и в Ковельском районе оказались без света. На местах попаданий вспыхнули пожары.