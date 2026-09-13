Россия массированно атакует запад Украины / © tsn.ua

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Россияне уже почти сутки терроризируют дронами западные области Украины, воздушные атаки продолжаются без перерывов. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Собрали все, что известно на утро 13 сентября об атаках на западные области страны.

Попадания и взрывы 13 сентября

В ночь на 13 сентября Россия атаковала территорию вблизи международного пункта пропуска «Ягодин» на границе с Польшей. В результате попадания беспилотника в АЗС вспыхнул масштабный пожар, охвативший заправку и грузовики. Официальной информации по этому инциденту по состоянию на 9:00 не поступало.

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Утром 13 сентября западные регионы Украины продолжили находиться под массированной атакой дронов. В частности, звуки взрывов из-за угрозы ударных БпЛА слышали жители Тернополя.

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В Ивано-Франковске утром 13 сентября также раздавались взрывы из-за работы сил противовоздушной обороны. Мэр Руслан Марцинкив сообщил об одном травмированном, угрозы жизни которого нет. Из-за опасности в городе приостановили работу вокзала и общественного транспорта.

К утру 13 сентября Хмельницкий и область оказались под атакой вражеских БпЛА. Первые взрывы прогремели около 4:30 после того, как дрон вошел в город. Затем серии взрывов слышали в 7:41 и около 8:29.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил активную работу сил ПВО в области. В результате падения обломков вражеского дрона возник пожар на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. По предварительной информации местных властей, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Российская атака на запад страны длится почти сутки

13 сентября в Польше повысили готовность отдельных сил и средств противовоздушной обороны. Для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности в воздушное пространство подняли военный вертолет.

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Как сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны, подобные меры связаны с атаками российских беспилотников по целям в западной части Украины. Эти операции носят превентивный характер.

Атаки на Одесскую и Сумскую области

Напомним, ночью россияне атаковали Сумскую область, в результате чего в микрорайоне Загребелье в Конотопе из-за попадания БпЛА загорелся частный дом.

По словам мэра Артема Семенихина, уничтожены хозяйственные постройки, повреждено жилье и сгорело авто. Всего за сутки в регионе из-за вражеских ударов ранения получили четыре человека, в том числе 6-месячный ребенок в Кролевецкой общине.

Кроме того, в ночь на 13 сентября РФ нанесла удар КАБами и реактивными беспилотниками по Одесской области. В полиции сообщили о повреждении многоэтажки, частных домов, складов, гаражей, автомобилей и объектов критической инфраструктуры, где возникли пожары; информации о погибших и пострадавших в области не поступало.

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Отчет Воздушных сил 13 сентября

По данным Воздушных сил, с вечера 12 сентября враг выпустил 453 БпЛА разных типов, в частности Shahed, «Гербера», «Пародия» и S-8000 «Бандероль», по нескольким направлениям в РФ и временно оккупированному Крыму.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 405 вражеских дронов, включая четырех «Бандероли». В то же время, зафиксированы попадания на 13 локациях и падение обломков еще на 7 объектах.

Российская атака все еще продолжается.

Попадания на западе Украины 12 сентября: что известно

Напомним, Ровенская область оказалась под несколькими волнами российских атак. В Сарненском районе в результате попаданий разрушено предприятие, а во время утренней атаки целью врага стала автозаправочная станция.

Кроме того, вечером 12 сентября из-за обстрела беспилотниками часть города Дубно и некоторые населенные пункты Ровенского района остались без света, где сейчас работают энергетики. По данным главы ОВА Александра Коваля, среди людей пострадавших нет.

На Волыни 12 сентября под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В Луцке вражеский БпЛА попал в поезд на вокзале, вызвав пожар; благодаря своевременной эвакуации пассажиры не пострадали. Также сообщается о взрывах в Ковеле, где, по данным местных телеграмм-каналов, под атакой оказался вокзал.

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