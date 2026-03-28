ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака Одессы: четверо пострадавших, попадание в роддом

В частном секторе произошло возгорание жилых домов.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Попадание в жилой дом в Одессе

Попадание в жилой дом в Одессе / © телеграм-канал Одеcса Info

В результате массированного обстрела Одессы в ночь на 28 марта пострадали четыре человека.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.

Он заявил, что в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома.

«К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации МВА, в частном секторе произошло возгорание жилых домов.

Предварительно, пострадали четыре человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что в Запорожской области вечером 27 марта раздались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
61
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie