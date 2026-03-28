Массированная атака Одессы: четверо пострадавших, попадание в роддом
В частном секторе произошло возгорание жилых домов.
В результате массированного обстрела Одессы в ночь на 28 марта пострадали четыре человека.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.
Он заявил, что в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома.
«К счастью, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие. В результате атаки зафиксировано частичное разрушение между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Взрывной волной повреждены окна домов в разных частях района», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации МВА, в частном секторе произошло возгорание жилых домов.
Предварительно, пострадали четыре человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 28 марта массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками .
