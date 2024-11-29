Массированная атака по энергетике Украины: NYT ошеломило последствиями

Украина будет ограничена в генерирующих мощностях, по меньшей мере, на три-четыре года, считают эксперты.

Из-за повреждения и уничтожения энергетических мощностей Украины в результате российской атаки 28 ноября страна на время столкнется с энергетическими проблемами.

Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Авторы статьи указывают, что российские удары по Украине 28 ноября были направлены на ее энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить население в холод и тьму с наступлением зимы. В то время как президент РФ Владимир Путин утверждал о поражении 17 целей, в том числе "военных объектов, объектов оборонной промышленности и систем поддержки".

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По словам исполнительного директора неправительственной организации "Украинский институт устойчивого развития" Станислава Игнатьева, до ударов 28 ноября уже были уничтожены и захвачены более 40% генерирующих мощностей Украины.

По мнению аналитиков, повреждение и уничтожение энергетических мощностей означает, что Украина на время столкнется с энергетическими проблемами.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в ближайшее время мы будем ограничены в генерирующих мощностях минимум на три-четыре года, пока не построим новые", – заявил директор независимого института "Центр исследований энергетики" Александр Харченко.

Кстати, по оценкам эксперта по энергетике Владимира Омельченко, на восстановление энергосистемы Украины после атаки 28 ноября может уйти до двух недель. И это при условии, что не будет новых ударов.

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