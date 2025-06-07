Массированная атака по Харькову — количество погибших увеличилось

Последствия атаки / © Associated Press

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Харьков пережил мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту стало известно о трех погибших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Поэтому в результате террористических обстрелов города трое харьковчан были убиты российской армией», — уточнил он.

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Ранее Терехов сообщил, что за полтора часа в городе раздались, по меньшей мере, 40 взрывов.

ВС РФ ударили одновременно ракетами, «Шахедами» и управляемыми авиабомбами.

Мэр Харькова также сообщил, что в Основянском районе города россияне ударили по жилой многоэтажке.

«В жилом доме в центре города горят квартиры с 6 по 9 этажи. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди», — добавил он.

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