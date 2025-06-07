ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1772
Время на прочтение
1 мин

Массированная атака по Харькову — количество погибших увеличилось

Из-за российского комбинированного удара погибли три человека в Харькове. Пострадавших — 17 человек. Такие данные мэра города по состоянию на утро 7 июня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Харьков пережил мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту стало известно о трех погибших.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Поэтому в результате террористических обстрелов города трое харьковчан были убиты российской армией», — уточнил он.

Ранее Терехов сообщил, что за полтора часа в городе раздались, по меньшей мере, 40 взрывов.

ВС РФ ударили одновременно ракетами, «Шахедами» и управляемыми авиабомбами.

Мэр Харькова также сообщил, что в Основянском районе города россияне ударили по жилой многоэтажке.

«В жилом доме в центре города горят квартиры с 6 по 9 этажи. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди», — добавил он.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1772
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie