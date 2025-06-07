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- Украина
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Массированная атака по Харькову — количество погибших увеличилось
Из-за российского комбинированного удара погибли три человека в Харькове. Пострадавших — 17 человек. Такие данные мэра города по состоянию на утро 7 июня.
Харьков пережил мощнейшую атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту стало известно о трех погибших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Еще один погибший в Основянском районе Харькова. Поэтому в результате террористических обстрелов города трое харьковчан были убиты российской армией», — уточнил он.
Ранее Терехов сообщил, что за полтора часа в городе раздались, по меньшей мере, 40 взрывов.
ВС РФ ударили одновременно ракетами, «Шахедами» и управляемыми авиабомбами.
Мэр Харькова также сообщил, что в Основянском районе города россияне ударили по жилой многоэтажке.
«В жилом доме в центре города горят квартиры с 6 по 9 этажи. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди», — добавил он.