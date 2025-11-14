Массированная атака по Украине 14 ноября: все о "прилетах", разрушениях и погибших (фото, видео)

Поврежденный дом в Киеве после атаки 14 ноября / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Россия устроила очередную массированную атаку по Украине в ночь на 14 ноября, запустив 449 средств воздушного нападения — дронов и ракет. Основным направлением атаки стал Киев, где зафиксированы многочисленные повреждения, погибшие и раненые. В то же время досталось и Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Сумской областям. Враг, в частности, в очередной раз бил по энергетике.

Все о ночной атаке на Украину 14 ноября читайте на ТСН.ua.

Атака на Киев

Около полуночи Киев и ряд областей Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы ударов российскими дронами. Киевская ГВА информировала о работе противовоздушной обороны в столице.

Реклама

Под утро стало известно, что Киев подвергся массированной атаке дронами и ракетами. Произошли «прилеты» по жилым домам, возникли пожары, погибли и получили ранения мирные жители. Спасателям пришлось искать пострадавших под завалами.

Подольский район: в многоэтажном доме произошло попадание на уровне 15-го этажа. Спасателям удалось эвакуировать 13 человек.

Днепровский район: пожарные потушили возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки, общая площадь пожара — 50 кв. м. Спасены 17 человек. По другому адресу произошел пожар площадью 30 кв. м и частично разрушены 19-й и 21-й этажи. Кроме того, горели деревянные постройки спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район: зафиксировано возгорание на территории школы на площади 5 кв. м.

Реклама

Деснянский район: пожар охватил 7-й этаж жилой многоэтажки, спасены 9 человек, еще 50 — эвакуированы. По другому адресу вспыхнул огонь от 5-го до 8-го этажей. Один человек погиб. Чрезвычайники спасли 14 человек, среди них ребенка, и деблокировали одну пострадавшую из-под завалов.

Соломенский район: огонь охватил крышу и пятый этаж жилого дома, во время ликвидации пожара спасены 20 человек.

Святошинский район: в жилое здание произошел «прилет» на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание на 19-м этаже 22-этажного дома.

Голосеевский район: обломки упали на территорию больницы. Отдельно спасатели потушили пожар в здании площадью 15 кв. м.

Реклама

Шевченковский район: пожарные ликвидировали возгорание на открытом участке.

Оболонский район: попадание в девятиэтажку вызвало возгорание квартир от 7-го до 9-го этажей, площадь пожара — около 100 кв. м. Одного человека удалось спасти.

Впоследствии в МВД уточнили, что в Киеве были повреждены 22 локации в разных районах столицы — это жилые дома, больница, дипломатическое представительство, магазины, офисы. Абсолютное большинство ударов — по спальным районам.

За ночь чрезвычайники спасли почти 70 человек — эвакуировали из подъездов, поврежденных квартир. К ликвидации последствий удара привлечены почти 300 спасателей и 500 полицейских.

Реклама

Последствия атаки на Киев / © МВС

Последствия атаки на Киев

Количество погибших в Киеве

По последним данным, в результате атаки на Киев 14 ноября погибли четыре человека, еще 27 человек пострадали. Среди пострадавших оказались беременная и двое детей. Медики оказали помощь всем раненым и 15 из них госпитализировали.

В частности, под атаку в столице попали пожилые супруги, которые всего несколько дней назад приехали туда зимовать. Их квартира разрушена, а сами люди оказались под завалами.

«Они провели лето в селе. Вот, решили поехать зимовать в Киев. Пять дней как приехали, и нам сегодня ночью позвонили, что был „прилет“, и что нельзя дом открыть. Мы взяли ключи и приехали. И когда я уже зашел, то понял, что там стены нет, ничего нет, папа по пояс в завале», — рассказал сын супругов Андрей.

Реклама

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на Киев повреждены тепловые сети. Из-за этого в Деснянском и части Подольского района есть перебои с отоплением. Коммунальщики работают, чтобы вернуть тепло.

Из-за атаки в столице были применены аварийные отключения электроэнергии, но их уже устранили. Сейчас действуют плановые графики отключений света.

Атака на Киевскую область

Из-за атаки на Киевскую область травмированы около десятка людей. Среди них — ребенок семи лет. Угрозы жизни раненых нет, состояние удовлетворительное.

Реклама

Последствия атаки зафиксированы в пяти районах:

в Бучанском районе повреждены девять частных домов (выбиты окна, разрушения жилья).

В Белоцерковском районе поврежден ряд гражданских производств, складских и гаражных помещений.

В Вышгородском районе повреждены 14 частных домов, автомобили.

В Фастовском районе поврежден один частный дом.

В Обуховском районе уничтожен автомобиль и поврежден частный дом.

Последствия атаки на Киевскую область / © Киевская областная госадминистрация

Атака на Одесскую область

В результате атаки на Одесскую область ударными дронами на юге региона произошли повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

Из-за удара по энергообъекту возникли пожары, повреждены расположенный рядом жилой дом и крыша гаража. Чрезвычайники оперативно локализовали возгорание.

Ночью в Одесской области пострадал один человек.

Реклама

Уже утром враг атаковал ударными дронами рынок в Черноморске, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Там погибли два человека, еще семеро — ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Ударом повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

Последствия атаки на Одесскую область

Последствия атаки на рынок в Черноморске / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атака на Черкасскую область

В Черкасской области силы ПВО обезвредили 30 российских дронов. Обошлось без пострадавших, однако обломки нанесли немалый ущерб жилой инфраструктуре.

Черкасский район: повреждены окна и кровли по меньшей мере 12 частных домов и хозяйственных построек, линия электропередач, газовая труба низкого давления.

Золотоношский район: обломками повреждены 15 домов, два автомобиля.

Уманский район: взрывной волной выбило несколько окон.

Поврежденное авто в Черкасской области после атаки 14 ноября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Харьковскую область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром сообщил, что за прошедшие сутки вражеские удары дронами различных типов испытали Харьков и шесть населенных пунктов области. В результате обстрелов три человека погибли, двое — пострадали.

Россияне атаковали Салтовский район Харькова БпЛА, но дрон не сдетонировал.

Реклама

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены электросети, автомобиль (с. Золочев), частный дом, сарай, хозяйственные постройки (с. Морозовая Долина);

в Изюмском районе поврежден мотоблок (с. Богуславка).

Атака на Кировоградскую область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщал, что в результате ночной вражеской атаки в Новоукраинском районе повреждена линия электропередач. Без света находились 16 населенных пунктов и частично Новоукраинка. Позже электроснабжение населенных пунктов Новоукраинского района было восстановлено.

Атака на Сумскую область

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утром 14 ноября россияне атаковали противокорабельной гиперзвуковой ракетой «Циркон» Сумскую область.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что обошлось без жертв и пострадавших. В то же время, в результате взрыва поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта.

Реклама

Специалисты работают на месте, обследуют территорию и выясняют все последствия.

Враг также атаковал беспилотниками промышленную зону на окраине Сум. Второй раз было прицельное попадание по территории одного из предприятий. Там возник пожар и сильное задымление. Пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий. Специалисты уже проводят замеры качества воздуха, чтобы удостовериться, что нет угрозы для здоровья жителей громады.

Детали об атаке от Воздушных сил ВСУ

По данным Воздушных сил ВСУ, 14 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив 449 средств воздушного нападения. Среди вражеских целей были:

430 ударных БпЛА,

3 ракеты «Кинжалы»,

1 ракета «Циркон»,

6 крылатых ракет,

9 баллистических ракет «Искандер».

ПВО уничтожила 419 целей: 405 дронов, два «Кинжала», шесть баллистических и шесть крылатых ракет. Зафиксировано попадание ракет и 23 беспилотников на 13 локациях.

Реклама

Реакция Зеленского

«Подлый обстрел. Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре», — так ночную российскую атаку прокомментировал Зеленский.

По его словам, главным направлением этой атаки стал Киев. В частности, обломками «Искандера» там повреждено Посольство Азербайджана.

«Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкциями. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы происходит с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Европа и США могут помочь, поэтому Украина «рассчитывает на реальные решения».