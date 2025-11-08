Массированная атака по Украине 8 ноября: коллапс в "Укрзализныце" и обесточенные города

Последствия удара / © Getty Images

Ночью Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Взрывы раздавались в ряде областей. Самая сложная ситуация в Днепре и Полтавской области.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном терроре.

Киев

Столица находилась под атакой дронов. В Печерском районе произошло два пожара: на одной локации горели четыре грузовика, повреждены два здания и авто рядом, по другому адресу горели обломки дрона. Информации о пострадавших из-за атаки нет.

Киев был не единственной целью очередной ночной атаки.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пострадали Днепропетровщина, Киевщина и Киев, Кировоградщина, Николаевщина, Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

«Под прицелом врага была критическая инфраструктура — то, что обеспечивает нормальные условия проживания людей», — сообщил глава МВД, назвав ситуацию сложной.

Киевская область

Ночью россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под ударом находились мирные населенные пункты и объекты энергетической системы.

В результате атаки в Вышгородском районе пострадала женщина. С осколочными ранениями бедра она госпитализирована в местную больницу.

В Бориспольском и Вышгородском районах повреждены частные жилые дома, автомобили.

На Киевщине всю ночь — с небольшими перерывами — длилась воздушная тревога / © Getty Images

Днепр

Российская армия нанесла массированную атаку по Днепру. Известно, что один человек погиб, еще десять пострадали.

По данным спасателей, российский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошло разрушение квартир с четвертого по шестой этаж. Спасатели ликвидировали возникший пожар.

В Днепре удар россиян пришелся по жилому дому / © Getty Images

«При проведении аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них — пятеро детей. А также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины», — сообщили спасатели.

Также в Самаровском районе пострадали три человека. В больницу госпитализировали 55-летнего мужчину в состоянии средней тяжести. Спасатели потушили пожар в частном доме.

В Павлограде из-за российской атаки повреждено предприятие, горел гараж. На Синельниковщине — повреждены инфраструктура, авто.

Харьковщина

Вечером, 7 ноября россияне, ударили управляемой авиабомбой по Песочинской громаде. Пострадали восемь человек.

В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы.

В Харькове не работает метро из-за атаки. По данным мэра Игоря Терехова, в городе есть проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Полтавщина

Ночью и утром российские войска устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Полтавской области. Оккупанты целились по энергетике региона. В частности, из-за атаки Кременчугская громада полностью осталась без электроснабжения. В области введены аварийные отключения света.

В результате ударов пока известно об одном травмированном человеке, сообщил глава Полтавской ОВ Владимир Когут. В Кременчуге на маршруты не может выехать электротранспорт, поэтому власти увеличивают количество автобусов.

Россияне массированно атаковали Украину / © Associated Press

На территории разворачивают «Пункти незламності», а специалисты ликвидируют последствия вражеских ударов.

Более сложная ситуация в Горишних Плавнях. Город обесточен из-за вражеской атаки. Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. Местные власти заявили, что город переходит в режим чрезвычайной ситуации.

Николаев и Одесчина

Одесчину атаковали ударными беспилотниками, загорелся пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Работу по ликвидации последствий затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. Погибших и пострадавших нет.

Николаев пережил российскую атаку — под атакой находилась промышленная инфраструктура. Обошлось без жертв и пострадавших.

Черниговская область

Неспокойно было и на Черниговщине — враг нанес комбинированный удар по объекту критической инфраструктуры в Прилуцком районе. На месте попадания возник пожар. Возгорание ликвидировали.

Удары по железной дороге

Вражеская атака по Полтавской области вызвала серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры, из-за чего ряд поездов дальнего и пригородного сообщения испытывает значительные задержки. Поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. В частности, известно, что пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.