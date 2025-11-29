- Дата публикации
Массированная атака по Украине: чем били россияне, какой регион принял основной удар
Ночью по украинским городам россияне выпустили ударные беспилотники и ракеты.
В ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара — Киевщина.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения — 36 ракет и 596 БпЛА разных типов:
596 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)
5 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»
23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К»
4 баллистических ракет «Искандер-М»
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:
558 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотников других типов);
1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»
12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К
4 баллистические ракеты «Искандер-М»
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.
Напомним, из-за попадания и падения российских дронов и ракет повреждены дома в пяти районах Киева. Двое погибших, почти 30 пострадавших. Утром обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, около 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже начали восстановительные работы.
Пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.