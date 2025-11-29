Массированная атака по Украине: чем били россияне, какой регион принял основной удар

РФ терроризирует Украину / © Getty Images

Реклама

В ночь на 29 ноября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара — Киевщина.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения — 36 ракет и 596 БпЛА разных типов:

Реклама

596 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотники других типов)

5 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»

23 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К»

4 баллистических ракет «Искандер-М»

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

558 враждебных БпЛА типа «Shahed», «Гербера» (беспилотников других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»

12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К

4 баллистические ракеты «Искандер-М»

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

Напомним, из-за попадания и падения российских дронов и ракет повреждены дома в пяти районах Киева. Двое погибших, почти 30 пострадавших. Утром обесточено более 500 тысяч потребителей в Киеве, около 100 тысяч в Киевской области и почти 8 тысяч в Харьковской области. Там, где разрешает ситуация безопасности, уже начали восстановительные работы.

Пострадали энергообъекты в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.