Массированная атака по Украине: какие последствия в Волынской области

Волынская область во время воздушной тревоги испытала попадания. Пострадала энергетическая инфраструктура.

Об этом написал глава Волынской ОВ Иван Рудницкий.

По предварительной информации – без жертв и пострадавших.

Все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий.

"Ракетная опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях", — призвали в ведомстве.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В ЦПД СНБО прокомментировали атаку, вспомнив рассказы конспирологов о "тайных переговорах" и "не бить по энергетике". Там напомнили: в течение месяца говорилось, что у врага накоплены ракеты для обстрела. Следовательно, Украина к этому готовилась.

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