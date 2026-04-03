Массированная атака по Украине: Польша подняла в небо военную авиацию

Польза подняла авиацию

Сегодня, 3 апреля, Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки России по Украине.

Об этом в X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«Внимание. В связи с активностью авиации дальнего радиуса действия Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в нашем воздушном пространстве начались операции польской и союзной авиации», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия опустила значительное количество БпЛА по нескольким направлениям и подняла в воздух группу стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Известно, что Обухове во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание. Взрывы также прозвучали в Коростене Житомирской области.