Массированная атака по Украине: сколько дронов удалось сбить и где гремели взрывы

В ночь на 20 марта 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19.00 19 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда – Крым", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждены сбитие 75 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

"63 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате российской атаки пострадали Кировоградщина, Сумщина и Донетчина", — добавили в ведомстве.

Напомним, ночью российские войска нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник.

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