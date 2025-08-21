ТСН в социальных сетях

Массированная атака по Украине: враг выпустил 614 дронов и ракет, сколько "прилетов"

Во время атаки на Украину силы ПВО сбили большинство ракет и дронов, однако на 11 локациях зафиксированы попадания.

Ракетно-дроновая атака по Украине

Дополнено новыми материалами

Во время комбинированной атаки на Украину в ночь на 21 августа российская армия применила 614 беспилотников и ракет. Силы противовоздушной обороны обезвредили 577 воздушных целей врага.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Во время ночной атаки на Украину оккупанты применили:

  • 574 ударных дрона типа Shahed и беспилотника-имитатора различных типов. Свои цели враг запускал из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска и оккупированного Гвардейского;

  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей;

  • 2 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Воронежской области;

  • 19 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

  • 14 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря;

  • 1 ракету неустановленного типа из оккупированного Крыма.

На утро известно, что украинская ПВО сбила/подавлила 577 воздушных целей врага:

  • 546 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

  • 1 ракету «Кинжал»;

  • 18 ракет Х-101;

  • 12 ракет «Калибр».

Зафиксировано попадание ракет и дронов на 11 локациях. Еще на трех локациях — падение сбитых (обломки) целей.

Напомним, Россия в ночь на 21 августа массированно атаковала Украину различными типами ракет и беспилотниками. Под ударом находились Мукачево, Львов, Луцк, Запорожье, Днепропетровская и Черкасская области. Из-за российской атаки есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

В частности, в Мукачево враг попал по заводу, где изготавливались бытовые приборы. Там возник масштабный пожар, пострадали 12 работников.

Из-за атаки на Львов повреждены частные дома, нежилые здания и транспорт. Там также возникли пожары. Известно об одном погибшем и трех пострадавших.

