Массированная атака по Украине: все, что известно о последствиях

Массированная атака по Украине

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Ночью 6 апреля армия РФ нанесла массированную комбинированную атаку по территории Украины. Агрессор применил дроны и ракеты против гражданских объектов.

Какие регионы атаковали враг и что известно о последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

Массированный обстрел Киева

Утром враг нанес удар баллистике по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия в:

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Дарницкий район — по одному адресу пожар возник в нежилом здании. За другой — произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

Оболонском районе — по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. По другой – произошло частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра;

Соломенский район: произошло возгорание на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

Всего в результате вражеского обстрела пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.

Житель столицы рассказал о пережитой атаке.

"12 февраля прилетело, меня ангел спас. Теперь, пожалуйста, сегодня. Тоже меня спас. Смерть как-то уходит от меня, а я ее не тяну к себе. Тяну позитив", - рассказал мужчина.

Он подчеркнул: противник стряпает по гражданским объектам.

"Здесь у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!", - рассказывает он и показывает последствия атаки.

К сожалению, впоследствии сообщили, что в результате обстрела погибший.

"В Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается", - написал подробности мэр Киева Виталий Кличко.

Позже отметили , что в результате удара серьезно пострадал бизнес-центр, где размещался телеканал FREEДОМ. Удар привел к выбитым окнам и значительным разрушениям на трех верхних этажах.

В ГСЧС сообщили, что в Оболонском и Дарницком районах Киева ликвидированные пожары Продолжаются работы по разбору завалов и аварийных конструкций.

Последствия в Киевской области

Ночью враг нанес массированную комбинированную атаку БпЛА и ракеты на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Как констатировал глава Киевской ОВА Николай Колашник, последствия атаки фиксируются в трех районах:

Броварской район. Потерпели разрушения 2 здания предприятия по ремонту авто. Повреждены 7 автомобилей и 2 погрузчика. Также повреждены окна и фасад автозаправочной станции.

Бучанский район. Повреждена крыша и стена дома. Повреждения незначительны.

Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.

"В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не пройдет. Берегите себя и своих близких", - призвали жителей.

Реакция посла США

Ранее госпожа посол США Бриджет Бринк отреагировала на ракетный удар РФ по Киеву и остальной Украине. Она отметила, что атака осуществляется со стороны России — ранее дипломатцы упрекнули в том, что она не назвала агрессора.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", - подчеркнула Бринк.

В ОПУ отреагировали на атаку

Россия наращивает интенсивность атак и показательно не желает прекращать огонь, не желает мира. По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, РФ хочет убивать украинцев и детей.

"Язык силы - единственный, который понимает Путин. Надо переходить на этот язык всем нашим партнерам", - отметил Ермак.

Какие разрушения в Черкасской области

Противник атаковал Черкасщину дронами и ракетами. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что силами ПВО уничтожены 18 российских БПЛА в небе над областью.

"Работали также по ракетам. Уточнение данных и обследование территории продолжается.

Обращений в экстренные службы относительно травмированных не было.

"По предварительной информации, на Золотонищине обломками дронов повреждены окна жилого дома, а также несколько хозяйственных построек. Кроме того, линия электропередач", - сообщил Табурец.

Начаты восстановительные работы.

Взрывы в Хмельницкой области

Сегодня ночью, 6 апреля, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

"Силы ПВО уничтожили одну вражескую российскую ракету. К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы - обломками стекла ей порезало ногу", - констатировал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Кроме того, повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля.

Дроны атаковали Николаев

Противник направил дроны в частный жилищный сектор Николаева. В результате обстрела зафиксированы существенные повреждения частных домов. По одному из адресов загорелось жилье, в котором, к счастью, не было людей. Пожарные усмирили пожар площадью 30 кв. м.

По другой — произошло возгорание газовой сети рядом с частным домовладением, его также спасатели потушили.

Пока известно о трех пострадавших женщинах. Одну из них госпитализировали в медицинское учреждение, двум другим оказали первую помощь на месте.

Также повреждены автомобили и другие жилые дома.

8 "Шахедов" на Сумщину

Сегодня ночью россияне обстреляли Сумы 8 "Шахедами" , попадания по гражданской инфраструктуре, - сообщили в Сумской ОВА

Повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного предприятия. Предварительно травмированных и жертв нет.

Последствия атаки ликвидируются аварийно-спасательными службами.

КАБ на Купянск

Оккупанты нанесли удар КАБом по многоэтажке в Купянске. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В результате попадания КАБ в 9-й этаж жилого многоквартирного дома произошло возгорание балконов от 2-го до 7-го этажа и четырех квартир. Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден этот дом и повреждено остекление окон в трех многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

Отчет Воздушных сил

В ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БпЛА. По данным Воздушных сил, по состоянию на 10.00 подтверждено убыток 53 воздушных целей:

6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ

6 крылатых ракет «Калибр»

1 баллистическую ракету «Искандер-М»

40 ударных БпЛА типа «Shahed»

"53 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельницкая, Черкасская и Николаевщина", - добавили в ведомстве.

Россия не воюет, а терроризирует – омбудсман

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал атаку противника.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, многоэтажка, ранены и погибли. Россия не воюет — она терроризирует. Мир не может закрывать глаза. Агрессора следует остановить немедленно", — утверждает Лубинец.

Агрессор изменил тактику

Российская Федерация сменила тактику ракетных ударов по Украине. Враг начал больше использовать баллистику, а модифицирует свои ракеты и дроны. Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Тактика применения может действительно изменяться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и тому подобное", - подчеркнул Игнат.

Армия РФ также модернизирует баллистические ракеты. По словам Игната, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать "Кинжалы" и "Искандеры". Впрочем, сейчас это делать сложнее, потому что враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентом меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - подчеркнул Игнат.

Куда попала баллистика

Также Игнат добавил, что этой ночью российские войска запустили по Украине шесть баллистических ракет . Одну удалось сбить. Другие атаковали Киев и область.

"Балистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.

По словам Игната, "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет.

"Таким образом не достигли они своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести", — добавил военный.

Зеленский: Россия наращивает количество воздушных атак

Ракетные удары по Киеву и другие атаки на разные регионы Украины являются доказательством недостаточного международного давления на Россию.

"Давление на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Были также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - сказал глава государства.

По его словам, количество воздушных атак растет, и это еще раз подтверждает истинные намерения России – продолжать террор, пока мир не остановит ее. За прошедшую неделю враг выпустил более 1460 авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и свыше 30 ракет разных типов, в том числе более двадцати этой ночью. Все эти удары нацелены на мирных украинцев, в частности на детей, играющих на улице. Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы за спасательные работы.

"Такие атаки - ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Следует направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - рассказал президент.