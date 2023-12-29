Массированная атака по Украине: Залужный рассказал, сколько ракет и дронов удалось сбить силам ПВО

Сегодня, 29 декабря, враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Силами ПВО уничтожены 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Сколько ракет и дронов уничтожено

По предварительным данным, в эту ночь враг применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА.

Как отметил генерал, сначала оккупанты традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА Shahed-136/131. Впоследствии враг поднял в воздух стратегическую авиацию – 18 бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Стало известно, что было выпущено:

8 крылатых ракет Х-22/Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3;

из дальних бомбардировщиков Ту-22М3; 14 ракет летели по баллистической траектории ( С-300/С-400/Искандер-М ) из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ;

) из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ; 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области с МиГ-31К;

из Астраханской области с МиГ-31К; 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59 из самолетов тактической авиации Су-35.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено: 27 ударных БпЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, 29 декабря в украинских городах раздались взрывы.

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