Массированная атака по украинской железной дороге: Кулеба назвал цель России
Россия атаковала энергоснабжение железнодорожной сети Украины, чтобы усложнить перевозки и нанести ущерб экономике.
Массированным ударом дронами в ночь на 17 сентября Россия пыталась вывести из строя энергоснабжение железнодорожной сети Украины.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.
Кулеба отметил, что Россия наносит прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 17 сентября массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.
«Такие удары имеют четкую цель — усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику», — объяснил министр.
Он сообщил, что во время российской атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры «Укрзализныци» останавливали их на безопасном расстоянии, а работники находились в укрытиях. Обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников.
По состоянию на 08:00 из-за этой атаки с задержкой более чем в час следуют 26 поездов.
Для обеспечения движения «Укрзализныця» задействовала более 20 резервных тепловозов. На участках, где обесточены приборы сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы задержки были короче.
Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль.
«Ключевое — даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, Украинскую железную дорогу», — подчеркнул Кулеба.
Напомним, глава «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил, что российские оккупанты снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, что повлекло обесточивание на днепровском направлении. В результате атаки задерживается ряд поездов.
Впоследствии «Укрзализныця» проинформировала, что из-за вражеской атаки задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следует по измененным маршрутам.