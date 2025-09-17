Массированная атака по украинской железной дороге: Кулеба назвал цель России

Последствия удара по железнодорожной инфраструктуре Украины / © Алексей Кулеба

Дополнено новыми материалами

Массированным ударом дронами в ночь на 17 сентября Россия пыталась вывести из строя энергоснабжение железнодорожной сети Украины.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Кулеба отметил, что Россия наносит прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 17 сентября массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции, которые питают железнодорожную сеть.

«Такие удары имеют четкую цель — усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику», — объяснил министр.

Он сообщил, что во время российской атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры «Укрзализныци» останавливали их на безопасном расстоянии, а работники находились в укрытиях. Обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников.

По состоянию на 08:00 из-за этой атаки с задержкой более чем в час следуют 26 поездов.

Для обеспечения движения «Укрзализныця» задействовала более 20 резервных тепловозов. На участках, где обесточены приборы сигнализации и связи, поезда все равно пропускают в резервном формате, чтобы задержки были короче.

Для международных рейсов с Польшей будут организованы пересадки в Хелм и Перемышль.

«Ключевое — даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии и, в частности, Украинскую железную дорогу», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, глава «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил, что российские оккупанты снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, что повлекло обесточивание на днепровском направлении. В результате атаки задерживается ряд поездов.

Впоследствии «Укрзализныця» проинформировала, что из-за вражеской атаки задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следует по измененным маршрутам.