Массированная атака РФ дронами и ракетами: все, что известно об обстреле Украины

Массированная атака

Армия РФ 3 сентября нанесла массированную атаку по Украине. Враг применил беспилотники и ракеты.

Где раздавались взрывы и последствия — читайте в материале ТСН.ua.

Российские войска ночью 3 сентября начали атаку

Ночью 3 сентября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22. Также зафиксирован взлет стратегического бомбардировщика Ту-160 с авиабазы «Энгельс-2». В случае пусков крылатых ракет украинцам обещали предоставить соответствующие предупреждения.

Также в течение ночи была повышена угроза применения баллистических ракет «Искандер-М/КН-23» и аэробалистических гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Более того, мониторы констатировали, что в воздушном пространстве Украины находилось около 105 враждебных БПЛА. Украинцев призывают оставаться в укрытиях, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за сигналами тревоги.

Взрывы в Ровно и Луцке

Впоследствии в городе Ровно местные жители сообщили о серии взрывов. Город атаковали вражеские БПЛА.

Как сообщил мэр Александр Третьяк, для отражения атаки работали Силы ПВО.

Мониторинговые каналы информируют о движении дронов в западном направлении страны. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях к отбою тревоги и соблюдать правила безопасности.

Несколько позже появились сообщения о взрывах в Луцке. По данным городского головы Игоря Полищука, в направлении города двигались вражеские беспилотники.

Мониторинговые каналы также предупреждали, что на небе еще остаются БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением враждебных целей.

Жителей призвали оставаться в укрытиях к отбою воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

По состоянию на 08:22 обновили информацию о последствиях в Ровенской области. Ночью область подверглась массированной воздушной атаке. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить враждебные цели.

Предварительно гражданские и инфраструктура не пострадали.

Есть обновление и по поводу последствий в Луцке. Из-за ночной атаки есть разрушение гражданской инфраструктуры.

«Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя значительное количество БПЛА», — отметил городской голова Игорь Полищук.

Известно о разрушении гаражей и хозяйственной постройки. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль.

Впоследствии глава Волынской ОВ Иван Рудницкий добавил, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.

«В результате падения обломков были возгорания отдельных хозяйственных построек, автомобиля и сухой травы. Пожар был ликвидирован», — отметил чиновник.

Обломки упали в Киеве

В ночь на 3 сентября 2025 года в Деснянском районе Киева упал вражеский беспилотный летательный аппарат. По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, предварительно обошлось без пожара и разрушений.

Все необходимые службы уже направляются на место падения для проверки территории и уточнения последствий.

Жители призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и не публиковать фото или видео работы сил ПВО.

Громко было во Львове

Ночью 3 сентября 2025 во Львове было громко. В небе работали Силы ПВО.

Мэр Андрей Садовый сообщил, что вражеский беспилотник двигался в направлении областного центра.

Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей быть осторожными и оставаться в безопасных местах. Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги важно не находиться у окон и не сообщать никаких данных о работе ПВО.

Из-за удара БпЛА по Львову, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Этой ночью враг атаковал Львов боевыми беспилотниками. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — подчеркнул глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Как уточнил мэр Львова Андрей Садовый, предварительно враг запустил в направлении города около 15 беспилотников.

Никто не пострадал. Частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже был ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город», — добавил он.

Массированная атака на Киевщину

В ночь на 3 сентября РФ совершила массированную атаку БпЛА на Киевскую область.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, в городе Вышгород обломки сбитой цели рухнули между жилыми домами. В результате произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Поврежден легковой автомобиль и выбит остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

К ликвидации последствий были привлечены экстренные службы. Калашник подчеркнул, что воздушная тревога в Киевской области продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.

«Враг продолжает терроризировать наши мирные населенные пункты. Прошу всех беречь себя и своих близких», — отметил глава ОВА.

Позже уточнили, что в Вышгороде рухнули обломки сбитой цели. Вспыхнул пожар между многоквартирными жилыми домами, его оперативно потушили.

Также было повреждено остекление 28 квартир, одно авто. Еще одна машина полностью выгорела. Также есть повреждение детсада.

К счастью, обошлось без пострадавших. Оперативные службы фиксируют и ликвидируют последствия атаки противника.

В Кировоградской области есть пострадавшие

Из-за атаки РФ в Знаменской общине Кировоградской области известно о трех травмированных. Им оказывают медицинскую помощь.

По данным начальника администрации Андрея Райковича, повреждено по меньшей мере 10 жилых домов. Из-за обстрелов часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

На месте работают спасатели ГСЧС, полиция, психологи и медики. Бригады энергетиков оперативно возобновляют электроснабжение.

Стало известно, что количество пострадавших в Знаменке выросло до 5 человек.

Также известно, что в Кировоградской области из-за российской атаки были повреждены 28 домов. Один — полностью разрушен.

Из-за обстрела вспыхнули пожары. Известно, что Россия также ударила по объектам инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки в Кировоградской области. На месте происшествия работают все экстренные службы. Психологи ГСЧС помогают пострадавшим.

Атака на Хмельнитчину

В результате атаки РФ в Хмельнитчине есть разрушение и возгорание. На места выехали спасатели, чтобы оперативно ликвидировать последствия.

В нескольких жилых домах зафиксировано повреждение окон. По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

При этом в небе фиксировали самолеты стратегической авиации врага. Глава города призвал жителей обязательно реагировать на сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы.

Городские власти отчитались о сбыте воздушных целей в Хмельницкой области. При этом есть и повреждение.

«Область сегодня была атакована ракетами и дронами дважды — ночью и утром. Работали силы ПВО. Информация о травмированных или погибших пока не поступала», — отметил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По обновленной информации, ночью 3 сентября россияне атаковали Хмельницкий. Есть серьезные повреждения по городу. Спасатели ищут под свалами человека.

© ГСЧС в Хмельницкой области

В результате удара произошли разрушения на территории коммунального предприятия и коммунальной инфраструктуры, уничтожены частные гаражи и автомобили, выбиты и повреждены окна в одном из учебных заведений и жилых домах. Кроме того, в одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением.

© ГСЧС в Хмельницкой области

В ГСЧС уточнили, что возник пожар на территории гаражного комплекса. Предварительно, разрушены десять гаражей, еще пять охватило огнем. На этой локации ищут пропавшего без вести.

«Идут поиски человека, который, вероятно, может находиться под завалами. Информация о травмированных или погибших не поступала», — добавил глава ОВА.

Комбинированная атака на Ивано-Франковскую область

В стаду 3 сентября РФ нанесла комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Целью неприятеля стал объект инфраструктуры.

«Этой ночью область испытала комбинированную вражескую атаку! Работали силы ПВО. Целью стал объект инфраструктуры», — проинформировала руководитель ова Светлана Онищук.

По ее словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар.

В частности, в Калуше из-за российской атаки ухудшилось качество воздуха. Обучение в школах и посещение детсадов приостановлено.

«К счастью, жертв нет. Есть некоторые незначительные повреждения жилых домов, но, слава Богу, и там разрушений нет. Но случившееся на другом объекте — позже будет информация. Там идет ликвидация последствий этой атаки», — констатировал мэр Калуша Андрей Найда.

Впоследствии ГСЧС обнародовала фото последствий обстрелов Франковщины. Да, возник масштабный пожар складских помещений. Огонь пытаются ликвидировать 130 чрезвычайников и 35 единиц техники.

Пожар на Прикарпатье в результате вражеской атаки возник в складских помещениях на трех очагах общей площадью около 9000 кв.м.

Спасатели локализовали возгорание и продолжают ликвидацию огня. К счастью, пострадавших нет.

Удар по инфраструктурному объекту на Черниговщине

В результате российской атаки 3 сентября на Черниговщине попадание в объект критической инфраструктуры.

Пока без электричества почти 30 тысяч хозяйств в Нежинском районе.

По словам главы Черниговской областной военной администрации Валерия Чауса, для восстановления задействованы все необходимые службы.

Сколько целей уничтожило ПВО

В воздушных силах ВС Украины сообщили, что ночью 3 сентября России применила против Украины 526 средств воздушного нападения. Это ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. Силы ПВО уничтожили 451 цель.

Этой ночью россияне запустили:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов (направления Курска, Брянская, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарская и Чауды в ТОТ Крыма);

16 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря;

восемь крылатых ракет Х-101 (воздушное пространство Саратовской области и Краснодарского края);

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

430 БпЛА

14 «Калибров»

семь ракет Х-101.

Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях. Падение обломков обнаружено на 14 локациях.

Изменения в движении поездов из-за атаки

Из-за атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области фиксируются изменения в движении ряда поездов.

Так, из-за последствий российского удара ряд поездов отправился в объезд поврежденного участка. Это приведет к задержке этих рейсов до семи часов. Железнодорожники обещают сделать все, чтобы максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и задерживают следующие рейсы:

№75 Киев — Кривой Рог

№791 Кременчуг — Киев

№85 Запорожье — Львов

№79 Днепр — Львов

№51 Запорожье — Одесса

№119 Днепр — Хелм

№37 Запорожье — Киев

№31 Запорожье — Перемышль

№121 Херсон — Краматорск

№59 Харьков — Одесса

№65/165 Харьков — Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

№76 Кривой Рог — Киев

№102 Краматорск — Херсон

№38 Киев — Запорожье

№80 Львов — Днепр

№120 Хелм — Днепр

№86 Львов — Запорожье

№54 Одесса — Днепр,

№254 Одесса — Кривой Рог

№8 Одесса — Харьков.

Реакция Зеленского на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ ракетами и беспилотниками по Украине. Из-за ночного удара в разных регионах страны повреждены десятки жилых домов, энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив. На местах работают экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают по ликвидации последствий атаки.

«Очевидно, это показательные русские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это определенно требует реакции мира», — подчеркнул глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что на Россию должно быть оказано мощное давление, чтобы она прекратила территоризировать украинцев и уничтожать наше государство. И, в частности, в этом контексте необходимы санкции. Это один из вариантов реального ответа на российские удары.

Напомним, в США готовят ответ для РФ из-за усиления обстрелов Украины.

Да, Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против России. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что РФ после телефонного разговора с лидерами ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским лишь усилила бомбардировки, хотя от нее ожидали обратного.

«Он (Путин — ред.) устроил прямо противоположно тому, что собирался делать, и значительно активизировал обстрелы», — добавил министр финансов США.

Бессент добавил, что «все варианты остаются на столе». Американцы будут обсуждать решение о санкциях на текущей неделе.