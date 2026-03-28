Массированная атака РФ на Одессу: количество раненых возросло, 2 — в тяжелом состоянии
В Одессе до 16 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки. Двое из них, к сожалению, погибли.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
«По состоянию на данный момент 14 человек получают помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние других врачи оценивают как средней и удовлетворительной», — отметил председатель ОВА.
Напомним, что в ночь на 28 марта россияне в очередной раз атаковали Одессу своими «Шахедами».
В частности, российский «Шахед» ударил по роддому, где было много рожениц и младенцев. Все роженицы и новорожденные были своевременно эвакуированы из палат и сопровождались в бомбоубежище. В роддоме пострадавших нет.