Массированная атака РФ на Одессу: количество раненых возросло, 2 — в тяжелом состоянии

Число пострадавших в результате ночных обстрелов Одессы возросло до 16 человек, два человека погибли.

Дмитрий Гулийчук
Ночная атака на Одессу 28 марта: количество пострадавших увеличилось

В Одессе до 16 человек возросло количество пострадавших в результате ночной атаки. Двое из них, к сожалению, погибли.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«По состоянию на данный момент 14 человек получают помощь. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ожогов и ранений. Состояние других врачи оценивают как средней и удовлетворительной», — отметил председатель ОВА.

Напомним, что в ночь на 28 марта россияне в очередной раз атаковали Одессу своими «Шахедами».

В частности, российский «Шахед» ударил по роддому, где было много рожениц и младенцев. Все роженицы и новорожденные были своевременно эвакуированы из палат и сопровождались в бомбоубежище. В роддоме пострадавших нет.

