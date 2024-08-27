Массированная атака РФ на Украину: эксперт проанализировал изменение тактики россиян

Россияне во время нового массового удара по энергосистеме Украины показали изменение в тактике российских оккупационных войск. В частности, оккупанты для ударов по энергообъектам начали применять кассетные снаряды.

Об этом рассказал корреспондент ZN.UA. Игорь Маскалевич в статье "Налет на энергосистему: подготовка к зиме по-русски".

Впервые в этом году российские войска не обстреливали тепловые электростанции, а сосредоточили свое внимание на ключевых подстанциях в западных областях Украины, под Киевом и на Слобожанщине.

"Главная проблема — неразорвавшиеся боеприпасы усложняют восстановительные работы. Главный вопрос: почему у нас, на третьем году войны, все еще есть незащищенное оборудование? По ТЭС такими боеприпасами раньше уже били. Теперь "Укрэнерго" придется искать контрмеры. Налет, очевидно, не последний, мастерство враг будет оттачивать", — пишет автор.

По его словам, во время массированной атаки уже обычно за последние месяцы пострадали и объекты газотранспортной системы и подземные газовые хранилища.

"Противник заявил о "повреждении газокомпрессорных станций во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях". Что ж, попытка сорвать закачку газа на зиму и нарушить газоснабжение зафиксирована. Харьковская область — это около 40% газодобычи страны", - рассказывает эксперт.

Он отмечает, что не стоит питать иллюзий. Поскольку, вероятно, россияне с приближением зимы будут усиливать удары по районам газодобычи и хранения.

"Особенно после прекращения газового транзитного контракта в конце 2024-го. Здесь уже никаких тебе ни сдержек, ни противовесов не останется", — добавил он.

Добавим, по мнению другого автора, после массированной атаки 26 августа, когда путинская армия била по Украине рекордным количеством ракет и дронов, кафиры могут продолжить доразведывательные обстрелы еще в течение нескольких дней.

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